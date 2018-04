Átültetés közben kidőlt egy százéves tölgy a Városligetben

Négy idős fát ítélt átültetésre a Városliget Zrt. a Néprajzi Múzeum építése miatt a rondónál, az egyik, egy százéves kocsányos tölgy péntek 13-án kidőlt - írja a Hvg.hu.

A Liget Projekt Zrt., a beruházó már ki is rakott egy posztot arról, hogy már korábban észrevették, hogy leromlott az öreg fa állapota, de mégis át akarták ültetni, és ott megerősíteni, ifjítani, azaz levágni egy csomó ágát.

Az előkészületi munkák során viszont kiderült egy előre nem látható körülmény, hogy a tölgy gyökérzete a talajfelszín alatt 1 méterre helyezkedik el a katonai díszszemlék miatt végrehajtott talajfeltöltések miatt, ezért a fa gyökérzete rendellenes körülmények között fejlődött tovább, és a felszín alatti törzs részek súlyos korhadásnak indultak - írta a beruházó.

Képeket is közöltek a fa korhadó belsejéről, ami szerintük azt bizonyítja, hogy a fa beteg volt, és csak idő kérdése lett volna, hogy kidőljön.

A Ligetvédők viszont úgy vélik, a közvetlenül az 56-os emlékmű mellett álló, 60 cm törzsátmérőjű, 13 méter magas kocsányos tölgy a parkba tervezett Néprajzi Múzeum első áldozata. "Tavaly júliusban heves tiltakozások közepette másik 3 idős fával egyetemben vágták el gyökérzetét, mely a civilek és a szakma körében már akkor kiverte a biztosítékot. Ez a fa a Rondó tölgysorának legszélső tagja volt, melyet egy értelmetlenül a parkba tuszkolt betonmonstrum miatt csonkítottak meg" - írják.

Szerintük mára lett fájó valóság, hogy ezen fák esetében az ingatlanfejlesztő átültetési akciója valójában méregdrága fakivágás.

"Ilyen idős és értékes, történeti fákhoz egyáltalán nem volna szabad nyúlni, pláne nem vegetációs és költési időszakba" - írják a természetvédők.

Bardóczi Sándor tájépítész is azt írta egy Facebook-posztban, hogy szerinte a cég a faápolási protokollt sem tartotta be, február 28. után nem lenne szabad fát átültetni. Egy ilyen idős tölgy esetében ez különben is a halálos ítéletet jelenti.

A Városliget Zrt. korábban azt mondta a Hvg.hu szerint, hogy az eddig átültetett fák mind túlélték a folyamatot, de ezzel a tölggyel most romlott az átültetést végző német cég statisztikája. Korábban a magyar beruházó azt mondta, a németek 95 százalékos sikerrel ültetnek át fákat.