Eldőlt: Karácsonyék együtt maradnak a szocialistákkal

Az MSZP-Párbeszéd frakciószövetségben politizál az Országgyűlésben - jelentette be Karácsony Gergely szerdán Budapesten újságíróknak. A Párbeszéd társelnöke közölte azt is:

Tóth Bertalant választották a frakciószövetség vezetőjének.

Az MSZP-Párbeszéd megválasztott országgyűlési képviselőinek tanácskozása után Karácsony Gergely közölte, a frakciószövetség jogi és technikai részletein dolgoznak még, de a politikai szándék egyértelmű:

amit a kampányban közösen képviselt a változás szövetsége, azt az Országgyűlésben is közösen kívánja képviselni.

A kampány kezdetén kérdéses volt, hogy a Párbeszéd a választás után is az MSZP-vel folytatja-e. Mivel a két párt szövetségben indult, és mindkettőjük logója szerepelt a szavazólapon, így Szabó Tímeáéknak lehetőségük lett volna öt fővel külön frakciót alakítani. A parlamentbe három párbeszédes jutott, és terjedtek olyan hírek, hogy az együttös Szabó Szabolccsal, illetve a liberális Bősz Anettel meglehet az öt fő. Erről azonban már nincs szó a mostani döntés után.

Tóth Bertalan most közölte, a parlamenti munkában képviselni fogják azokat a választókat, akik az MSZP-Párbeszédre szavaztak, illetve azt a 2,5 millió embert is, akik változást akarnak. Hozzátette: nyilvánosságra fognak hozni minden, a "maffiaállammal" kapcsolatos információt, és élnek majd képviselői jogaikkal, ha bárki védelemre szorul.

Tóth Bertalan megválasztása frakcióvezetőnek nem meglepő, hiszen eddig is töltötte be ezt a posztot, és Molnár Gyula távozó pártelnök is őt ajánlotta a frakciónak. Tóth Bertalan a hírek szerint pályázik az MSZP vezetésére is, ahogy Kunhalmi Ágnes budapesti elnök is beszélt arról, hogy átvenné a pártvezetését. Erről azonban majd az MSZP választmánya és kongresszusa fog dönteni.