Orbán mást akar Lázár helyett, és megvédte a Soros-listát

A választási eredményről, tüntetésekről:

Jókedvűen ülök itt, és boldog vagyok. A népnek mindig igaza van. A győztesek ne osszanak észt, mert nem sportszerű dolog. Rögzítsük: 650 ezerrel többen szavaztak ránk, mint négy éve, és 336 ezerrel többen, mint a parlamentbe jutott parlamenti pártokra összesen. Minden településtípusban nyertünk. Ez óriási, erős felhatalmazás, köszönjük. Arra törekszem, hogy a háromharmad kormánya legyen a kormány. Azokat is képviselni kell, akik nem ránk szavaztak, ők is a magyar nemzet részei. Erre teszek is majd kísérletet.

A véleménynyilvánítás szabadsága mindenkit megillet. Csak arra kérem a tüntetőket, ez békés jelleggel történjen. Az újraszámolást illetően pedig „futballmeccsre járó emberként azt mondom, ez olyan, mintha egy focimeccsen nyerünk 4-0-ra, és az ellenfél követeli az újraszámolást. Ez van, a meccset lefújták.”

A kommunikációról:

Az ellenzék véleményére oda kell figyelni, de nem az ő álláspontjukat kell képviselni. A mi értelmezésünk az, hogy a következő évtized kérdése a bevándorlás. Az az erkölcsi kötelesség, hogy erről beszéljünk. Ahhoz, hogy minden házba eljusson, hogy csata zajlik Európában, visszafordíthatatlan dolog lesz, ha a bevándorlás megtörténik, akkor azt százszor, és ha kell, ezerszer is el kell mondani.

Ez egy monotóniatűrő képességet igényel, de így kell csinálni. Hogy meggyőzzük az embereket, hogy azt tekintsék a legfontosabb kérdésnek, amit mi is.

Az ellenzéki távozásokról:

Látom, hogy a politikából távozóban vannak ellenzéki vezetők. Én 16 évet voltam ellenzékben, 12-t kormányon. Ezzel a politikusoknak érdemes kalkulálniuk. Ez szolgálat, a kapitány nem hagyhatja el a süllyedő hajót, főleg nem elsőként. Ez nagy tanulság nekünk is. Politikusok vagyunk, ennek a logikáját követjük, vagy karriert keresünk, és cikcakkban haladunk, odaugrunk, ahol több lehetőség kínálkozik? Szolgálni kell. A haza nem lehet ellenzékben. Akkor is szolgálni kell a hazát, amikor éppen ellenzékben vagy.

Sorosról:

Nem szép dolog a káröröm, de Soros György körei bukóban vannak. Tudom, hogy szervezni fognak mindenfélét, iszonyatos pénzeket mozgósítottak, hogy az ellenzék győzni tudjon. Ők keresni akarnak pénzt, mi meg magyarok vagyunk, rajtunk ne keressenek. Meg fogom védeni Magyarországot a spekulánsokkal szemben. A nyerészkedő világ olyan világ, ami újra és újra visszatér, új módszereket, ösvényeket fognak találni. Ha azt gondolják, hogy jobb kivonulni, akkor kivonulnak, de ne higgyük, hogy feladják. Ez egy küzdősport.

A Figyelő „Soros-listájáról”:

Európai politikának a veleje az átláthatóság. A választóknak tudni kell, ki kicsoda, ki fizeti őket. A sajtó munkásait biztatom arra, fedjenek fel minél több hálózatot, együttműködést. Ha valaki nem rest pénzt elfogadni külföldiektől, ne legyen rest azt bevallani sem.

A kormányalakításról:

A célok változatlanok. Gazdasági növekedés legyen, a pénzügyek legyenek rendben, törekedjünk a teljes foglalkoztatásra, biztonság garantálására, ne legyünk bevándorlóország, a családok, nyugdíjak értékét őrizzük meg. Viszont mindezt

nagyrészben új emberek viszik majd. Maradnak régiek is, de a választók A célok szolgálatában akartak változatlanságot

– mondta Orbán. Más kormányszerkezet lesz, jelentős részben új emberekkel fut neki ez a kormány. A tárgyalások zajlanak, jól haladok. Gyorsan lesz új kormány, de óvnám magunkat az új minisztériumoktól, fogalmazott. „Hogy nagy minisztériumok vannak, élükön erős emberek, erős felhatalmazással, ez egy elv, amit érdemes tartani. Inkább az agyközpontját szeretném átalakítani a kormányzásnak, amit Miniszterelnökségnek neveznek. Itt más típusú vezetést szeretnék” – mondta Orbán.

A kormányfő egyetlen nevet említett, arról beszélt, hogy Varga Mihály gazdasági kabinetvezető lesz. „Tehetséges miniszterről beszélünk, látott már mindent, válságokat, sikereket.”

A demográfiáról:

Átfogó megállapodást akarok kötni a magyar nőkkel. Mondják el, mi pedig értsük meg, mit akarnak. A gyerekvállalás a legszemélyesebb, de a közösségnek is fontos ügy. A legszemélyesebb közügy. Meg kell hallgatni, meg kell érteni őket, és nem négy, hanem harminc évre megállapodást kötni a magyar jövőről, hogy a kormány részéről mit tudunk nekik nyújtani.

