Menekülteket fogadott be a szombathelyi püspök

A Nyugat.hu egy olvasójától értesült arról, hogy menekülteket fogad be a Szombathelyi Egyházmegye. A lap megkereste Székely János püspököt, aki elmondta, hogy egy keresztény kameruni nőt fogadtak be, aki állapotos lett, és már meg is szülte gyermekét.

A nő munkavállalói vízummal tartózkodik Magyarországon, Budapesten egy kollégiumban lakott, azonban amikor terhes lett, ki kellett költöznie onnan, de a fővárosban a magas árak miatt sehogyan sem tudott albérletet találni. Amikor értesültek erről, felajánlották neki, hogy segítenek. Mint írják, az újszülött kisfiú édesapja szintén kameruni, Németországban dolgozik, és lehetséges, hogy hamarosan az édesanya és a kisfiú is követik őt Németországba.

Az egyházmegye rajta kívül egy eritreai nőnek is segít, aki a keresztényüldözés elől menekült el hazájából, de szeretne csatlakozni a többi otthonról elszökött családtagjához Etiópiában. Valamint befogadtak egy pakisztáni katolikus családot, akik vízumot kaptak, tehát ők is legálisan tartózkodnak Magyarországon, és itt is terveznek maradni.

