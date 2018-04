Kezdenek elszaporodni a szocialista elnökjelöltek

Miután Molnár Gyula és az MSZP-elnökség lemondott, tisztújítást tartanak a Magyar Szocialista Pártban. Ezt június 17-ére összes is hívták, vagyis a jelölteknek két hónapjuk van lefolytatni a kampányt a pártban.

Az MSZP a Párbeszéddel közösen 12 százalékot ért el, ám a szerény szereplés ellenére is kezd népszerűvé válni a pártelnöki poszt.

Eddig a frakcióvezetővé választott Tóth Bertalanról és az egyéni választókerületét magabiztosan megnyerő Kunhalmi Ágnesről lehetett tudni, hogy ringbe száll a pártelnökségért. Hivatalos bejelentésekről még nem beszélhetünk, hiszen az elnökjelölési folyamat csak most indul a pártban.

Tóthról múlt héten megírta a Népszava, hogy ő a legesélyesebb jelölt. Tóth valóban bírja az erősebbnek mondható szocialista vezetők támogatását Puch Lászlótól Molnár Zsoltig bezárólag. Ám Kunhalmi Ágnes mellett szólhat, hogy a párttagok körében népszerű jelölt, márpedig az elnökről a kongresszusi küldöttek szavaznak, nem a pártelit.

Szanyi megfontolja

Kettejük küzdelmébe többen is beleszólhatnak. A hétvégén Szanyi Tibor EP-képviselő, aki az előző választáson is indult az elnökségért, a Hvg.hu-nak azért bírálta Tóthot és Kunhalmit, mert ők voltak az arcai a vesztes kampánynak, ezért nem tartja jó ötletnek , ha ők állnak a párt elére. Szanyi azt is megpendítette, hogy

ha nem lesz egy olyan elnökjelölt, aki erős válságmenedzselő képességekkel is rendelkezik, és messzemenőkig nem primadonna szerepre törekvő valaki, akkor megfontolom az indulásomat.

És egy újabb jelentkező

A szombati választmányon egy országosan ismeretlen szocialista is jelezte indulását. Bródy Gábor, aki az MSZP kulturális tagozatának alelnöke, illetve a belvárosi szervezetének elnökségi tagja hétfőn közleményt adott ki arról, hogy

utat nyitok az eddig tudatosan visszafogott országos politikai ambícióimnak

, "pártunk, s nem utolsó sorban a szociáldemokrácia XXI. századi határozottabb továbbéltetése okán is, pályázok a Magyar Szocialista Párt országos elnöki tisztségének elnyeréséért."

Botka nem fontolgatja

A szocialista zuhanyhíradókban beszélnek arról, hogy Mesterházy Attilának is lehetnek még pártvezetői ambíciói, de a volt elnök ennek semmi jelét nem adta nyilvánosan.

Felmerülhet még a nagy politikai fantáziával rendelkezők fejében, hogy Botka László is visszatérhet, ám a szegedi polgármester múlt héten azt mondta az Indexnek, hogy nem pályázik semmilyen pártvezetői tisztségre.

(Borítókép: Ajpek Orsi / Index)