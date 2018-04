LMP: Komoly biztonsági rések vannak a választási informatikai rendszerben

Az LMP szerint egy egymással összejátszó kör tartja kezében a választási informatikai rendszert, amelyen komoly biztonsági rések is vannak.

Szél Bernadett társelnök és Demeter Márta országgyűlési képviselő hétfőn Budapesten osztotta meg újságírókkal tapasztalatait, miután április 9-e óta informatikusok, adatelemzők és jogászok segítségével áttekintette a választás lebonyolításában érintett intézmények, cégek, és a használt technikai háttér hálózatát.

Az MTI jelentése szerint az LMP-s politikusok megdöbbentő összefonódásokról beszéltek, és a feltárt kapcsolati hálók, illetve a kérdéseikre kapott válaszok alapján kijelentették,

mind a választási informatikai rendszer, mind a teljes közigazgatási informatikai és intézményrendszer manipulálható, miután azt egy szűk kör kezébe szervezte ki a kormányzat. ... A cégháló szervezett bűnözői logikán szerveződő mintázatot mutat.

A Nemzeti Választási Iroda és a Belügyminisztérium is vizsgálatot folytat a választási rendszer leállásával kapcsolatban, erre hivatkozva nem kaptak választ számos kérdésükre. De a biztonsági kockázatok közül kiemelték, marokkói kézben van az integrált választási szolgáltatási rendszer korábbi változatának alap forráskódja, és bár arra nincs bizonyítékuk, hogy ennek továbbfejlesztése a mostani rendszer, ez szerintük feltételezhető.

Demeter Márta a rendszer egyik kulcsfigurájának nevezte Deményné Kertész Krisztinát. Mint fogalmazott, Pintér Sándor belügyminiszter korábbi jobbkeze vezető posztokat töltött be a korábbi BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalnál, valamint annak jogutódjánál, ahol több közbeszerzést is segített nyerni az Idom 2000 Konzulens Zrt.-nek, majd a céghez igazolt át. A céget - amelyet állításuk szerit három, Pintér Sándorhoz köthető belügyes alapított, 2010 áprilisában választási csalással is megvádolták. A társaságból kivált IdomSoft Zrt. üzemelteti a nemzeti választási rendszert. Ezt a céget vezette korábban az NVI jelenlegi informatikai szakértője és vezetője, Malics Géza. Az Idomot később államosították.

Az LMP-s politikusok említést tettek Vertán György szerepéről is, aki több cégén keresztül is kapott állami megrendeléseket, egyik cége pedig a Fidesz honlapjának üzemeltetője. Másik cégében, a Tigra Business Intelligence-ben Deményné Kertész Krisztina is résztulajdonos volt egy ideig, és ez fejlesztett programokat az NVI-nek. Úgy ítélték meg, ha valaki manipulálhatta az adatokat, az a Tigra Kft. lehetett.

Szél Bernadett beszámolt arról is,