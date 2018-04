Egyiptomból jöhetett a mérgezett kömény

Zoltai Anna, a Nébih Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának vezetője lapunknak elmondta, hogy folyik a vizsgálat az ügyben: nagy valószínűség szerint Egyiptomból érkező fűszerkömény okozhatta a szerdai mérgezést. Nem könnyű a visszakövetés, mert kézen-közön, legalább hét állomáson (importőr, kereskedő, őrlő, csomagoló, forgalmazó), keresztül érkezett az étterembe a kömény. Most mérik fel, hogy mennyi fűszer jöhetett Magyarországra ezen az úton.

Úgy tűnik, hogy a szennyezett fűszermennyiség tavaly ősz óta kint van a magyar piacon, nem kizárható, hogy közös az eredete a márciusban visszahívott termékekkel. Mint Zoltai Anna közölte, az akkori három cég most nem valószínű, hogy érintett. De biztosat nem tud mondani, mert nem lehet pontosan ellenőrizni, hogy a cégek vagy azok, akiknek továbbértékesítettek, visszahívták-e az összes általuk forgalmazott és a vizsgálatban érintett fűszerköményt. Arra a kérdésre, hogy mi van a maradék mennyiséggel, könnyen lehet azt mondani, hogy már megették az emberek.

Most széles körben szondázzák a piacon levő különböző fűszerkömény-termékeket, hogy szennyezettek-e. Az is valószínűsíthető, hogy a tavaly ősszel beérkezett szállítmány (lapunk úgy tudja, hogy egy-egy szállítmány általában egy 20 tonnás konténerben érkezik, tehát ekkora mennyiség kerül egyszerre a piacra) nem homogén módon szennyezett. Ha az lenne, akkor folyamatosak lennének a megbetegedések. Kerülhetett belőle több csomagolóhoz, forgalmazóhoz is, ahonnan különböző terméknéven mehetett tovább a boltok polcaira.

Zoltai Anna szerint a megbetegedések miatt minden élelmiszervállalkozónál vizsgálni kell a felelősséget. A vizsgálat jelenlegi állása szerint az étterem eleget tett a kötelességének a fűszer beszerzésekor. Azt egyelőre nem tudni, hogy a forgalmazó lánc melyik pontjánál hibáztak. Minden egyes vállalkozónak ellenőrzött, minőségi bevizsgált terméket kell vásárolnia. De mivel a szennyeződés általában nem homogén, ezért előfordulhat, hogy a nagyobb mennyiségű bevizsgált termékben is maradhat szennyeződés.

Ezt a kockázatot nem lehet a nullára redukálni

– mondta Zoltai Anna.

A szakember a következőt tanácsolja arra az időre, amíg a vizsgálatok befejeződnek: a főzéshez csak szemes köménymagot használjunk, amit használat előtt átnéztünk. Az őrült fűszerköményt egyelőre tegyük félre.

A szerdai mérgezést március közepén megelőzte egy másik eset is, aminek hatására a Nébih visszahívta a piacról három cég fűszerkömény termékeit.

A Chili Produkt Fűszerkereskedelmi Kft. érintett volt a március 22-i Nébih-közleményben szereplő szennyezett fűszerkömény-termékek ügyében. A cég közölte lapunkkal: a Nébihtől azt az egyértelmű tájékoztatást kapták, hogy csütörtöki ügyben nem érintettek. Közölték továbbá, hogy a március óta eltelt időben a hatósággal együttműködve megtették a szükséges intézkedéseket.

Azaz, az elmúlt időszakban beszállítót váltottak, így kizárólag többszörösen, és célzottan ellenőrzött fűszerköményt forgalmaznak; fűszerkömény termékeiket csak akkreditált labor által bevizsgált negatív atropin és szkopolamin laboreredménnyel árusítják; valamint felhívjuk ügyfeleik és minden felhasználó figyelmét, hogy bevizsgált atropin és szkopolamin eredmény nélkül ne vásároljanak fűszerkömény termékeket.

A hazai fűszerforgalmazásban otthonosan mozgó forrásunk szerint a fűszereket lehetetlen teljesen ellenőrizni. A legolcsóbb forrás most Egyiptom, ezért a legtöbben onnan rendelnek.

Mint forrásunk elmondta, az egész köményből könnyű lenne kiszitálni a csattanó maszlag nagyobb, bogyószerű termését, ezért nagy figyelmetlenség miatt kerülhetett bele. Az őrölt köménynél már nem ilyen egyszerű a helyzet. Az őrölt fűszerkömény annak ellenére olcsóbb, hogy az őrlés külön pénzbe kerül, aminek az az oka, hogy az őrleményt könnyű "felütni" különböző dúsító anyagokkal.

Forrásunk szerint a már visszahívott termékek mennyiségét a Nénihnek jobban kellene ellenőrizni, és az érintett termékekről is kevés egy közlemény a szervezet honlapján.

Nyitókép: kömény és más fűszerek (Lane Turner/The Boston Globe/Getty Images Hungary)