Két magyar munkát keresett Csehországban, de támadt egy jobb ötletük

Miután két magyar férfi sikertelenül próbált munkát szerezni Csehországban, kirabolt egy taxist, akit majdnem megfojtottak, majd agyonvertek. Mindkettejüket Magyarországon fogták el, és szerdán a Fővárosi Főügyészség nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt vádat is emelt ellenük; akár 20 évet is kaphatnak.

Az ügyészségi vádiratból egy brutális történet rajzolódik ki.

A két vádlott 2017 augusztusában utazott Csehországba, hogy munkát keressen. De hamar elfogyott a lelkesedés, mert "a körülményeket nem találták megfelelőnek", ezért pár nap elteltével úgy döntöttek, hogy hazautaznak. Fel is szálltak egy vonatra, amiről azonban - mivel jegyük az nem volt - a kalauz még a cseh határ előtt letessékelte őket. A vonatállomáson téblábolva határozták el, hogy kirabolnak egy ott parkoló taxist. Ehhez előre kinéztek egy közeli, elhagyatott helyet, és a pályaudvar közelében lévő kerékpártárolóban hagyott bicikliről leszedték az acél fékhuzalt -

azzal a szándékkal, hogy azzal fojtják majd meg a kiszemelt áldozatukat.

Másnap hajnalban be is ültek egy, az állomás előtt várakozó taxiba. Úgy helyezkedtek el, hogy egyikük a sofőr mellett ülve mutatta a telefonján, hová tartanak, a másik pedig a sofőr háta mögé húzódott. Amint megérkeztek a kiserdő melletti földúthoz, előkerült a fémhuzalból készült garott, amit a hátul ülő férfi a taxis nyakába vetett. A hurok másodperceken belül a halálát okozhatta volna, csakhogy a taxisnak sikerült a kezét a huzal és a nyaka közé ékelni, és annak ellenére is sikerült kibújnia a hurokból, hogy a mellette ülő magyar is elkezdte ütlegelni.

Ekkor a két vádlott kirángatta a taxist az autóból, és agyba-főbe ütötték és rúgták. Amikor az áldozat a földre került, megpróbálták elvinni az autót, de nem tudták beindítani. Miközben az indítóval szöszmötöltek, a taxisnak sikerült kereket oldania, és súlyos sérülései ellenére eljutott a legközelebbi településre, ahol azonnal értesítette a cseh rendőrséget. A támadók tönkretették az autó GPS-ét, majd három doboz cigit zsákmányolva bevették magukat a kiserdőbe. Később visszamentek az állomásra, ahonnan ezúttal már sikerült Magyarországra vonatozniuk; a nyomozók egy hónappal később itt fogták el őket.

A vádlottakat azóta is előzetes letartóztatásban tartják. A főügyészségi indítvány alapján, a vád szerinti bűncselekmény büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés.