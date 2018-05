Szörnyű állapotokról beszélt egy szegényekkel foglalkozó pszichológus

Egészen lehangoló képet festett Magyarország szegény oldaláról Tasi Kriszta pszichológus, akivel az Abcúg készített interjút. Már az is elég súlyos, hogy a kunhegyesi járáshoz tartozó hét településen (Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabő, Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tomajmonostora) egyedül ő a pszichológus, rajta kívül nincs más, aki ezt a területet ellátná.

"Mindenki túlterhelt, nem tudjuk ellátni rendesen a térséget, miközben azt látom, hogy borzasztó nagy igény lenne pszichológus segítéségére" - mondta.

Tasinak hivatalosan annyi lenne a feladata, hogy megszűri az eseteket és tovább küldi őket a pszichiáterhez, a fejlesztő pedagógushoz vagy a nevelési tanácsadóhoz. "Mivel azonban az egész rendszer szolgáltatáshiányos – a gyerekpszichiáternál például minimum egy hónap a várakozási idő – ezért nem tehetem meg, hogy ennyit várjak, ha ott ül velem szemben egy hatodikos kislány, aki összevagdosta a karját az iskolában. Hétvégén egy olyan családdal foglalkoztam, ahol a 13 éves kamaszfiú vágta le az édesapját a kötélről, de már nem tudtak rajta segíteni. Azonnal be kellett avatkoznom, hogy ne történjen még nagyobb baj" - mesélte.

Beszélt arról is, hogy egy ideig nagyon terjedt a Kék Bálna nevű jelenség a tinédzserek között, és az egyik feladat az volt, hogy az elköteleződés bizonyítékaként vagdossák össze magukat. Ettől függetlenül is “divatos” a környékbeli kamaszok között, hogy ezzel fejezik ki fájdalmukat. Rengeteg tanulási és magatartászavaros gyerekkel találkozik, felnőtteknél a depresszió a leggyakoribb, de előfordul skizofrénia, borderline is.

A szexuális erőszak is gyakori. "Nem szoktam mérlegelni, hogy mennyi igazságalapja van a történetnek, azonnal megteszem a szükséges lépéseket. A szomorú valóság az, hogy minden esetben beigazolódott a gyanú" - mondta.

Tasi rendelt már árokparton és gátoldalon is, a segítőszándéknak szerinte nem szabhat határt egy irodaajtó. "Sokat vitatkoztam erről a tanáraimmal anno, hogy ilyen körülmények között még ezeket a kereteket sem lehet tartani, utólag ők is belátták ezt" - mesélte.

A teljes interjú itt olvasható el.