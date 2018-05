Ágyszám-csökkenésre hivatkozva rúgtak ki a hatvani Albert Schweitzer kórház traumatológiai osztályáról két nővért és egy traumatológust, miközben a kórház hirdetésben pont ilyen szakembereket keres. A szerdai Népszavában megjelent információhoz egy bennfentes hozzáfűzi, hogy bár a kórház hivatalos nyilatkozata szerint "a traumatológiai osztály működése biztosított és nővérhiány sincs",

Az ápolónők hullafáradtak, harminc-negyven ágyra vannak ketten.

És a túlterheltség miatt már az ügyeletek utáni pihenőnapokat sem nagyon adják ki nekik. És bár az extra munkanapok kifizetésére ígéretet kaptak, ez nem megoldás a túlterheltségre, aminek végső soron az ellátottak isszák meg a levét.

A lap szerint a most elbocsátott egyik ápolónő harminchat évet húzott le az egészségügyben, négy éve lett volna még a nyugdíjig. A traumatológus elbocsátása mögött a Népszava szerint pedig pitiáner politikusi hatalmaskodás állhat: az orvos ugyanis állítólag nem adott ki valódi vizsgálat nélkül, faxon orvosi igazolást Tóth Csabának, a Heves megyei közgyűlés fideszes alelnökének (aki Szabó Zsolt hatvani illetőségű, a fejlesztésekért felelős államtitkár kabinetfőnöke volt), aki egy külföldi amatőr autóversenyen indult. A szabályokhoz ragaszkodó orvos az eset után pár nappal kapta meg a felmondását. Ezt azonban Tóth Csaba azzal cáfolta, hogy a versenyzői licenceket - benne az orvosi igazolással - egész évre adják, nem a versenyek előtt állítják ki.

A baleseti sebészeti osztály felvevő területe meglehetősen nagy, 210 ezer állandó lakost ölel fel, és a traumatológia illetékességébe tartozik az M3-as autópálya helyi szakasza is. Az osztályon nemrég vezették be a csípőprotézis műtéteket, vagyis a munkájuk nemhogy csökkent volna, hanem még nőtt is. Ennek ellenére az Albert Schweitzer Kórház vezetése a Népszava kérdésére mégis az ágyszámok kihasználatlanságával indokolta a leépítéseket, és biztosította a lapot arról, hogy a traumatológiai osztály működése továbbra is folyamatosan biztosított, nővérhiány nincs, a jogszabályban előírt minimumfeltételeknek megfelelő létszámot folyamatosan biztosítani tudják.

Ugyanakkor kórház honlapján jelenleg is több olyan álláshirdetés van, amelyben épp sürgősségi szakorvost és traumatológust, valamint sürgősségi szakápolót keresnek.