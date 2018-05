Református egyházvezetőkön csattant a tüntetők haragja

Ahogy arról mi is beszámoltunk, kedden megvolt a harmadik nagy kormányellenes tüntetés is, ahol a tüntetők politikusokkal nem nagyon találkoztak, valószínűleg ennek is volt köszönhető, hogy az Országházból távozó három református egyházvezetőn csattant a haragjuk, akiket így a rendőröknek kellett kimenekíteni a helyszínről – írja a Reformatus.hu.

Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke, Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, és Gér András, az egyház zsinati tanácsosa meghívott vendégként vett részt az Országgyűlés alakuló ülésén május 8-án délelőtt, azonban mikor elhagyták az épületet, a tüntetők rájuk támadtak, így végül élő rendőrkordonnak kellett biztosítania, hogy ép bőrrel hagyják el a helyszínt.

Huszár Pál a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy még sosem fordult vele elő ilyesmi, a feldühödött tüntetők a gazembertől a csalóig mindennek lehordták őket. Mint mondta, szerencse, hogy mellett volt két társa, akik vigyáztak rá, illetve a rendőrök, akik utat nyitottak nekik. Hozzátette, nem szeretne semmi rosszat mondani a tüntetőkről, de számára úgy tűnt, mintha szándékosan provokálták volna a rendőröket, akik ugyanakkor végig higgadtak maradtak.

Gér András arról beszélt, hogy az épületből kilépve megpróbálta elmagyarázni az embereknek, hogy ők nem politikusok, hanem meghívott vendégek, de állítása szerint ez senkit nem hatott meg, tovább pocskondiázták őket, néhányan pedig még köpködtek is. Azt is megjegyezte, hogy az incidens azért különösen fájó, mert Huszár Pál egy idős, köztiszteletben álló egyházi vezető, egyetemi tanár, aki mindig büszke volt a magyarságára és sokat tett az országért, valamint a református egyházért, Szenn Péter pedig ötgyermekes édesapaként a horvátországi református magyarok lelki vezetője, aki sokat tesz azért, hogy a délvidéki magyarság megmaradhasson.

Az incidensről készült felvételt itt tekintheti meg:

(Borítókép: Kormányellenes tüntetők a budapesti Kossuth téren 2018. május 8-án. Fotó: Huszti István/Index)