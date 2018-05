Képekkel zsarolta a diákokat, és feleségével hármasban is szexelt velük a budapesti tanár

Újabb részletek derültek ki a bírósági tárgyaláson annak a a negyvenegy éves budapesti tanárnak az ügyéről, akit szexuális kényszerítéssel és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. A férfi az egyik fővárosi gimnáziumban és a Budapest Honvéd utánpótlását adó Magyar Futball Akadémián ismerte meg azokat a diákokat, akikkel szexuális kapcsolata is volt, írja a Blikk.

A tanár felesége a tárgyaláson azt mondta: egy diákkal két alkalommal hármasban is szexeltek, a fiú ekkor már betöltötte a felnőttkort. A feleség arról nem tudott, hogy férjének a fiúval korábban is volt-e szexuális kapcsolata. A fiú az érettségi után egyébként melegpornózni járt ki Svájcba, ahová az egyik fotózásra a férje is elkísérte.

A tanár egyik volt kolléganője arról beszélt a bíróság előtt, hogy a gimnázium végzős évében az egyik diák meglepően jóban volt a vádlottal. Két évvel később tudta meg, hogy a tanár a focista fiúknak szexuális tartalmú üzeneteket küldött. A diákok azt mesélték, velük aktus is volt. Egy diákkal pedig a tanár szerződést kötött, hogy heti egyszer találkozzanak, amikor fotókat készített róla, amelyeket egy melegekkel foglalkozó külföldi céghez továbbított. Az erről szóló szerződést a gimnázium igazgatónője meg is találta a tanár számítógépén. A tanár azzal fenyegette a diákot, hogy ha szakít vele, akkor a képeket megmutatja a barátainak, a hozzátartozóinak.

A tanárnő a tárgyaláson azt is mondta, hogy az egyik tizenhat éves fiúnak a tanár felesége vette el a szüzességét. Így akarták elérni, hogy a nő teherbe essen.