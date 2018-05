Orbán ismét nagyapa lesz

A Blikk egy fotó alapján következtet arra, hogy Orbán Viktor lánya, Orbán Ráhel ismét gyereket vár, ami önmagában nyilván csak találgatás, de a hírt a kormány propagandaoldala, az Origo is megerősítette saját forrásaik alapján.

Fotó: Kovács Tamás

Orbán lányát a parlamentben fotózták le, és ugyan az Origo azt írja, hogy hozzájuk is eljutott a hír, és saját képük is van, bár a konkrét fotójuk alapján azért elég nehéz megítélni ebből bármit is.

Kerestük a miniszterelnök sajtófőnökét, Havasi Bertalant is, de egyelőre nem kaptunk választ. Ha a hír igaz, Orbán másodjára lesz nagyapa, hiszen Orbán Ráhelnek és férjének, Tiborcz Istvánnak már született egy gyereke.