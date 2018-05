Diszkóbaleset után méteres lángoszlop csapott fel, otthagyta utasait

Két vajdasági középiskolás lányt hazafelé hajnalban elgázoltak, de ott volt egy gépésztanuló is.

Négy évvel ezelőtti diszkóbaleset ügyében hozott döntést a Debreceni Törvényszék. Másodfokon K. Gy. vádlottat segítségnyújtás elmulasztása, testi sértés bűntettének kísérlete és kábítószer birtoklás vétsége miatt mondta ki bűnösnek a bíró, és helybenhagyta a 2 éves börtönbüntetést (2 év 6 hónapra kiszabott járművezetéstől és a 2 évre elrendelt közügyek gyakorlásától

eltiltáson sem változtatott a törvényszék).

2014. június 6-án Püspökladányban K. Gy. két püspökladányi vendéglátóhelyen szórakozott.

Hajnalban indult haza unokatestvérével és két barátnőjével, bár nem rendelkezett jogosítvánnyal, ő vezetett. Püspökladány belvárosában, a 42-es számú főút városon átívelő szakaszán haladt, amikor egyik utasa jelezte, hogy balra kellene mennie. K. túl gyorsan haladt ahhoz, hogy hirtelen

be tudja venni a kanyart, lesodródott az útról, átszakított egy kerítést, kiütötte a ház

tövében lévő gázcsonkot, majd a lakóház hátsó falának ütközött.

A gázcsonkból kiömlő gáz meggyulladt, lángba borult az autó és az épület is. Az egyik lány az ütközés következtében elájult, társa a vádlottnak is szólt, de az eszméletlen lányt végül a többiek húzták ki az autóból. K. is kiszállt, de azonnal elhagyta a helyszínt.

A balesetet után arra járt egy rendőrjárőr, a három lányt távolabb küldte a lángoló autótól, majd a ház lakóit is riasztotta, hogy hagyják el az épületet. A belobbant gáz többméteres lángoszloppal égett, felgyulladt a fa tetőszerkezet és a tűz tovább terjedt a födémben, írja a bíróság a közleményben.

K.Gy. Budapestre menekült, sérüléseit egy budapesti kórházban látták el, ahol azt

mondta, grillezés közben hígítós flakont dobtak a tűzre és a kicsapó láng sebesítette meg.

Miután ellátták, elhagyta az intézményt, és Olaszországba utazott.

A vádlott ellen elfogatóparancsot adtak ki, és ő majdnem 3 hónappal később feladta magát. A karambolban a három lány 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A balesetben

érintett család otthona lakhatatlanná vált, hónapokkal később, önkormányzati segítséggel és

kölcsönökből tudták újjáépíteni.

A vádlott védője az ülésen fellebbezést jelentetett be, az eljárás harmadfokon, a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik. Az ügyész és a vádlott nem kívánt részt venni a nyilvános ülésen, így ők az ítélet kézhezvételétől számított nyolc napon belül terjeszthetik elő jogorvoslati kérelmüket.