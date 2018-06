Az osztrák kancellár védelmező és egységes Európát akar

Csütörtökön a V4 országok vezetői találkoztak kibővítve az osztrák kancellárral. A megbeszélés után az öt kormányfő közös sajtótájékoztatót tartott. Ezen Orbán Viktor közölte, hogy nagy várakozásaik vannak Ausztria soros Európa Tanácsi elnökségével kapcsolatban.

A migráció kérdésében a hangsúlyt arra kell helyezni, amiben meg tudnak állapodni. Egyetértés két dologban volt: meg kell védeni a határokat, a migrációs hot spotokat (ideigelenes táborokat) nem az EU területén belül, hanem azon kívül kell létrehozni.

"Nem rejtettük véka alá azokat a kérdéseket sem, amelyekben nincs egyetértés" - mondta Orbán, aki szerint az atomenergia és az osztrák családi pótlék rendszer változásáról vitáztak kuturált formában.

Orbán arról is beszélt, hogy a V4-ek álláspontja szerint nem dolga az Európai Bizottságnak, hogy miniszterelnöki csúcsot szervezzen, mert ez az Európai Tanácsra tartozik. Ezért - közölte Orbán - úgy döntöttek a V4-kormányfők, hogy nem mennek el erre a találkozóra. A kijelentés azért is érdekes, mert az eddigi hírek szerint őket nem is hívták.

Sebastian Kurz arról beszélt, hogy elnökségük során nagyobb hangsúlyt fognak fektetni az EU védelempolitikájára. Nem az elosztásra, hanem a határok megvédésére kell koncentrálni - közölte az osztrák kancellár. Csak akkor tudunk határok nélküli Európát létrehozni, ha képesek vagyunk a külső határokat megvédeni - mondta.

Aktív szomszédsági politikát akar folytatni Kurz a Nyugat-Balkánon is. A kancellár egységes Európát akar létrehozni, ahol jobban együtt tudnak működni a tagállamok. Kurz bár nem szó szerint, de elvetette a többsebességes Európa ötletét. Az osztrák EU-elnökség mottója a védelmező Európa lesz. Ez alatt a belső jólét megvédését is értik.

A szlovák miniszterelnök, Peter Pellegrini szerint nagyon konstruktív volt a találkozó. Pellegrini szerint a V4-országok elégedetlenek az EU következő 7 évére tervezett költségvetéssel, ezzel kapcsolatban még vitákra számít az unióban.

Andrej Babiš cseh kormányfő nagyon hálás Orbánnak, mert a magyar V4-elnöksége alatt nagyon erős és egységes csapat jött létre - mondta. Nem egészen értik, miért szerveződött vasárnapra egy migrációs csúcs, hiszen jövő héten uniós csúcs is lesz ebben a témában. Merkelhez és Kurzhoz hasonlóan Babiš szerint is ki kell szélesítenie a Frontex hatásköreit, hogy például hatékonyan fel tudjon lépni az embercsempészek ellen.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök szerint "ma tanúi voltunk annak, hogy egységben az erő" - utalt a visegrádi országok együttműködésére. A kormányfő felmelegített javaslatnak nevezte azokat a dokumentumokat, amelyeket az Európai Bizottság megküldött nekik a vasárnapi migrációs találkozóval kapcsolatban. Morawiecki is arról beszélt, hogy szerinte a V4 országok jelenleg Európa motorjai.

Elég öreg csataló vagyok már a politikában és megtanultam, hogy a legerősebb érv az Európai Unióban a siker - mondta Orbán Viktor a második sajtótájékoztatón, ahol átadta Szlovákiának a V4 elnökségét. Orbán szerint az EU elmúlt évtizedének egyik legsikeresebb országa Szlovákia.