Ha rendőrt látnak, talán nem csomagolják ki a gyíkot

Siófokon a part menti fák a kiszáradás jeleit mutatják, a tövüknél még a fű is eltűnt. Mivel közös jellemzőjük, hogy luxus apartmanházak előtt takarják ki a tóra nyíló kilátást, a legtöbben sokáig arra gyanakodtak, hogy valaki vegyszerrel pusztítja őket.

Siófok önkormányzata is vegyszerre gyanakodott. Zenthe Orsolya sajtóreferens azt mondta: nem egyedi esetről van szó, hasonló eseteket az Aranyparton és az Ezüstparton 2014 óta folyamatosan észlelnek, ahol az üdülők előtt hasonló módon pusztulnak a húsz-harminc éves fűzfák és nyírfák.

A város polgármestere, Lengyel Róbert is megelégelte az „éjszakai vandalizmust". Egy Facebook-bejegyzésben fakadt ki, amiben megemlítette, hogy milliomosok szabad kilátását zavaró fákról van szó.

A szóvivő tájékoztatása szerint ezek a fák idővel elpusztulnak, a kivágás költsége pedig majd az önkormányzatot terheli, az utánpótlásról pedig folyamatosan gondoskodnak. A mostani eset kapcsán ismeretlen tettes ellen folyik eljárás, amit idővel le is zárnak majd – tette hozzá a szóvivő.

A lakók szerint nemcsak vegyszerrel, hanem baltával is irtják a fákat. Szerintük a tulajdonosok nem saját kézzel vágják ki a fákat, hanem felbérelnek a piszkos munkára valakit, aki az éj leple alatt baltával elintézi a fákat.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság azt mondta, hogy eljárást indítottak az üggyel kapcsolatban, azonban azt meg is szüntették, tekintettel arra, hogy a cselekmény nem bűncselekmény, hanem köztisztasági szabálysértés. A jelen eset két fűzfát érintett.

A siófokiaknak, úgy tűnik, elegük van az éjszakai bulizókból, a polgármester is posztolt a vandalizmus különböző válfajairól.

Az agyatlan szemetelés problematikájáról már többször írtam, most pár szó a vandalizmusról. A szezonnyitóra rendbe tetetett padjaink egy részét máris megrongálták ismeretlenek, kezdhetjük elölről a felújításukat. Egyre harapódzó „divat” a tavasszal kiültetett facsemetéink derékba tördelése is, legutóbb épp Fokihegyen volt egy ilyen éjszakai művelet-sorozat. A jelentős anyagi kár mellett a látvány sem szívderítő, de maga a cselekmény is nehezen érthető ép elméje birtokában lévő embernek. A néhány hete kihelyezett vadi új, nagyobb méretű közterületi kukáink rongálása is kezdetét vette. A magunk eszközei kevesek ahhoz, hogy megakadályozzuk a vandálokat e cselekményeik végrehajtásában, legfeljebb enyhíteni tudunk a problémán. Nemes egyszerűséggel azt kérem, aki ilyen cselekmény elkövetését észleli, ne restellje azonnal értesíteni a rendőrséget. Az, hogy magunk „szólunk”, sokszor kevés. A saját bőrömön tapasztaltam meg az elmúlt időszakban, mire is jutok a szép szóval. Cinikus kiröhögés, rosszabb esetben a melegebb éghajlatra küldés volt a vége.