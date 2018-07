Eltűnt villanyszerelők: holttest nincs, de egy ruhadarab előkerült

Még márciusban tűnt el Mácsik Zoltán villanyszerelő. Az utolsó információ róla az volt, hogy találkozott É. Imre vállalkozóval, aki milliókkal tartozott neki egy korábbi munkájáért. Ez a találkozó egy Győr melletti benzinkúton volt. Mácsikot azóta nem látták.

É. Imrét később őrizetbe vették a rendőrök, sőt kiderült, hogy más eltűnésekhez is köze lehet. Csakhogy Mácsik holtteste egyelőre nem került elő. Ugyanakkor a Bors most arról írt, hogy a rendőröknek több közvetett bizonyítékot is sikerült begyűjteniük, ezek pedig mind É. Imre ellen szólnak.

É. Imre házában a nyomozók megtalálták Mácsik pulóverét, amit az eltűnése napján viselt. Azt is kiderítették a rendőrök, hogy a vállalkozó a letartóztatása előtti napokban több liternyi hipót és gyorsan kötő cementet vásárolt. Ráadásul Mácsik munkagépeit is egy olyan helyen találták meg, ami É. Imréhez köthető. A munkagépek eredetileg Mácsik kisbuszában voltak. A kocsit egy olyan autóbontóban találták, amelynek munkatársait É. Imre ismeri.