Autókra dőltek fák, uszoda tetőszerkezetét is megbontotta a vihar

Az országon átvonuló vihar miatt több budapesti kerületben is kidőlt fákhoz, leszakadt villanyvezetékekhez és megrongált háztetőkhöz riasztották a tűzoltókat. Több elővárosi vonat vonalán is késések vannak. Pest megyében és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is több településen dolgoznak a tűzoltók a viharkárok elhárításán.

Budapesten uszoda tetejét is megbontotta a szél

Budapesten a XVI. kerületi Vidámverseny utcában kidőlt fák és villanyoszlopok miatt, míg a Csoport utcában autóra borult fa miatt hívták a tűzoltókat. A X. kerületi Jászberényi úton, és a XVII. kerületi Zrínyi utcában lehasadt faágak akadályozták a közlekedést. A XV. kerületi Páskomliget parkban több parkoló autóra dőlt egy fa. A X. kerületben, az Újhegyi úti uszoda tetőszerkezetét megbontotta a szél. A XVIII. kerületi Alpár utcában parkoló autóra borult, míg a Lenkei utcában lakóházra dőlt fákat távolítottak el a tűzoltók.

Pest megyében a felgyülemlett esővíz és a kidőlt fák okozzák a legtöbb gondot. Dunaharasztiban egy elöntött pincéből kellett kimenteni egy embert, több pince, garázs is víz alá került a városban. Üllőn is hetven centiméter magasan állt a víz egy pincében, egy fa pedig egy távközlési vezetékre és egy házra dőlt. Kókán egy melléképület tetejét szakította le a szél.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyében is több településen dolgoznak a tűzoltók a vihar okozta károk elhárításán. Mezőtúron több fa ága letört a Kossuth Lajos téren, a Vadász utcában pedig egy ház tetejét bontotta meg a szél.

Jászágóban két fa megdőlt, és ezzel épületet is veszélyeztett. Jászboldogházán egy fenyőfa ház tetejére dőlt, a villanyvezetéket is leszakította. Jászberény-Porteleken egy fába belecsapott a villám, leszakította a villanyvezetéket.

40-50 perces késések is vannak

A vihar miatt késnek a vonatok több budapesti elővárosi vonalon is, tájékoztatott a Mávinform. Mende és Sülysáp között lezárták az egyik vágányt a forgalom elől, mert a felsővezetékre faágak kerültek. Gyömrő és Maglód között is csak egy vágányon járnak a vonatok, mert megrongálódott a felsővezeték. A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon 40-50 percet késnek a vonatok.

A Budapest-Cegléd vonalon Vecsés és Üllő között az átvonuló vihar miatt tartós felsővezetéki zárlat keletkezett, emiatt fél órát késnek a vonatok. A Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon is hosszabb menetidővel kell számolni a viharos időjárás miatt. A Hatvan-Szolnok vonalon Pusztamonostor és Jászberény között kidőlt fa akadályozza a vonatközlekedést, emiatt pótlóbuszokkal kell utazni.

Kedden már kevesebb helyen lehet eső

Éjszaka egyre többfelé csökken a felhőzet, és egyre kevesebb helyen alakul ki eső, zápor, zivatar. Kedden általában gomolyfelhős, napos idő várható, de a keleti országrészben lehetnek erősebben felhős körzetek is. Főként a Duna vonalától keletre fordulhat elő elszórtan zápor, helyenként zivatar. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, kedden a Zemplén térségében viharossá is fokozódik, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 26 és 31 fok között alakul.