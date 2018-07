Eszméletlen külföldi nőt mentettek ki a Balatonból

Sikeres életmentés történt Balatonlellén, mentőhajó vitte a Balatonfüredi Szívkórházba a beteget - közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata.

Egy középkorú külföldi nő eszméletlen testét vitték a partra hétfő este az egyik balatonlellei strandon a fürdőzők. A VMSZ munkatársait a strand medencéitől hívták el segíteni a bajba került nőn, akinek újraélesztést akkor a parton már valaki megkezdte.

A VMSZ vízimentője a reanimációt átvette, közben értesítették az Országos Mentőszolgálatot és egyben két sürgősségi mentőhajó Révfülöpről, illetve a Rupert Sürgősségi Mentőhajó Alsóörsről is elindult segíteni. Közben a Gyermekmentők közelben állomásozó Mentőorvosi kocsija is megérkezett, így közösen próbálták a nőt szállítható állapotba hozni. Ez hosszas küzdelem árán sikerült, de mentőhelikoptert épp nem tudtak a helyszínre küldeni, az a döntés született, hogy a nőt a Ruperttel viszik át Balatonfüredre. Ennek a szélcsendes időjárás is kedvezett - szólt a vízimentők beszámolója.

A mentőhajón folyamatos ellátás, ellenőrzés mellett a nőt átvitték Balatonfüredre, átadták az Országos Mentőszolgálat Munkatársainak, akik a Szívkórházba vitték.