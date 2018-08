Meglátott a gyerek kezében egy tízezrest, kiugrott az ablakon

A Miskolci Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra előzetes letartóztatást rendelt el a férfi ellen, aki

Ózdon egy 13 éves gyerek zsebéből erőszakolt ki egy tízezrest.

A gyanúsított 2018. augusztus 6-án délután ózdi lakásának ablakából vette észre az arra járó gyereket (az áldozatnak a nemét sem hozta nyilvánosságra a bírósági közlemény), aki egy 10 ezer forintos bankjegyet tartott a kezében. A férfi erre a látványra kiugrott az ablakon hangos „add ide a pénzt” kiáltozások közepette. Csakhogy a gyerek vágta a bankjegyet, mire a férfi lefogta a kezeit, és a zsebéből előhalászta a pénzt.

A rablót azonban olyan hamar elfogták a rendőrök, hogy a tízezrest még fel sem tudta váltani.

A gyanúsítottal szemben rablás miatt indult büntetőeljárás, és akár 8 év szabadságvesztést is kaphat a bíróságtól. A bíróság ráadásul elrendelte a gyanúsított letartóztatását, mert a várható büntetés mértéke miatt fennáll a veszélye annak, hogy a hatóságok elől megszökne, netán elrejtőzne; arról nem is beszélve, hogy a kiskorú sértettet meg is félemlítheti vagy befolyásolhatja. A bíróság döntését az ügyészség és a gyanúsított egyaránt tudomásul vette.