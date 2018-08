Esztergomnál kiszáradt a Duna egyik ága

A Duna vízszintjét is megviseli az egész Európát sújtó aszály. Jól látszik ez azon a drónvideón is, amelyet egy olvasó küldött el a 24.hu-nak.

A felvételeken látható, hogy Esztergomnál már gyalog át lehet kelni a folyónak azon az ágán, amely a város melletti szigetet választja le:

Az esztergomi helyzetről több drónfelvétel is készült. A szinte kiszáradt Kis Duna mellett a videókon az is látszik, hogy a Szlovákiába átvezető Mária Valéria híd melletti területekre már egész mélyen be lehet sétálni a víz visszahúzódása miatt: