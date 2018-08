Nem lesz egyszerű közlekedni Budapesten az augusztus 20-i hosszú hétvégén

Az Államalapítás Ünnepén, 2018. augusztus 20-án (hétfőn) és az ahhoz kapcsolódó rendezvények miatt már 17-én (pénteken), 18-án (szombaton) és 19-én (vasárnap) is számos, a budai és a pesti fő közlekedési útvonalat, Duna-hidat érintő útlezárás és közösségi közlekedési változás lép életbe Budapesten - közölte a BKK. Ezeken a napokon – különösen 20-án – a belvárost közösségi közlekedéssel érdemes megközelíteni, a BKK ajánlja a kötöttpályás járatok igénybe vételét, különösen a négy metróvonal használatát.

A hosszú hétvége mindhárom napján a Lehel tér és Kőbánya-Kispest között jár az M3-as metró, és meghosszabbított üzemidővel éjjel fél egyig jár a metró pénteken, szombaton és vasárnap este az M2-es és az M4-es, valamint vasárnap az M3-as vonalon is. A Lánchidat augusztus 17-e hajnaltól 21-én, kedden hajnalig, az Erzsébet hidat 19-én 14 órától 20-án hajnalig, a Margit hidat 20-án várhatóan 19 órától zárják le a forgalom elől. Az augusztus 20-ai tűzijáték előtt és után a metró-, a HÉV-, a villamos-, a busz- és a trolibuszvonalakon a sűrűbben induló járatok segítik majd a kényelmesebb utazást. Az ünnepi hétvégén az útlezárások miatt számos busz- és villamosjárat módosított vagy rövidített útvonalon jár, ezért a hosszú hétvégén érdemes utazásunkat a BKK FUTÁR alkalmazás használatával megtervezni – a BKK utazástervezője mobilalkalmazásként, valamint a weben is elérhető, és az ünnepi forgalmi rend idején is az optimális útvonalat ajánlja fel.

Hivatalos ünnepi programok

Vasárnap este az Erzsébet híd budai végében, a Szent Gellért szobornál tartanak koncerteket. A Kossuth Lajos téren hétfőn délelőtt a hagyományos tisztavatásra kerül sor. Délután és kora este a budai Várban ökumenikus kenyéráldást és aratóünnepet rendeznek, míg a Szent Jobb körmenet a szokásos Szent István Bazilika–Széchenyi István tér–Szent István Bazilika útvonalon halad. Ezt követően 21 órakor kezdődik a tűzijáték. A Budai Várban idén is megrendezik a Mesterségek Ünnepét, a Várkert Bazárban és környékén pedig a Magyar Ízek utcája és változatos családi programok várják a látogatókat.

Ünnepi tűzijáték a Duna-parton

Az ünnepi tűzijátékot idén is a Duna Országház előtti szakaszáról lőnek fel – augusztus 20-án, hétfőn este 21:00-kor kezdődik és körülbelül 21:30-ig tart. A látvány legjobban a dunai rakpartok Lánchíd és Margit híd közötti szakaszáról élvezhető. A BKK a tűzijáték kényelmesebb és biztonságosabb megközelítése érdekében egész este sűrűbben indítja mind a négy metróvonalon a járműveket és több, a belváros felé tartó villamos- és buszjáratot, valamint gyakrabban közlekednek a H5-ös és a H7-es HÉV szerelvényei. A tűzijáték idejére, illetve az azt megelőző és követő néhány órában mind a budai, mind a pesti belváros Dunához közel eső területeit lezárják a közúti forgalom elől. A tűzijáték helyszínét elsősorban a sűrűbben közlekedő metrókkal, a belvárosi csomópontokból gyalogosan érdemes megközelíteni.

Hazafelé úton szintén érdemes a metróvonalak egyikét igénybe venni; biztonsági okokból azonban lezárhatják az M1-es metró Vörösmarty tér, Deák Ferenc tér, az M2-es metró Deák Ferenc tér, és Batthyány tér, az M3-as metró Ferenciek tere és Deák Ferenc tér, valamint a H5-ös HÉV Batthyány tér állomását; ilyen esetben célszerű egy másik, közeli állomást választani. (A Kossuth Lajos tér metróállomáson építési munkák miatt jelenleg sem áll meg az M2-es metró.) 21:30 és 23 óra között – a kényelmesebb hazautazás érdekében – a belvárosból közlekedő járatok sűrűbben követik majd egymást.

Közúti és gyalogos forgalomkorlátozások

Az augusztus 20-i hosszú hétvégi rendezvények és előkészületei miatt számos fővárosi fő közlekedési útvonalat lezárnak a gépjárműforgalom elől. Az augusztus 19-i ünnepi koncert miatt lezárják a Szent Gellért rakpartot a Szent Gellért tér irányában a Hegyalja út és Rudas Fürdő között augusztus 17-én, pénteken 0 órától 20-án, hétfőn 18 óráig, valamint az Erzsébet hidat 19-én, vasárnap 14 órától 20-án, hétfőn hajnalig. Az Erzsébet híd lezárásához kapcsolódóan korlátozzák a Kossuth Lajos utca forgalmát is az Astoriától. Az elmúlt évekhez hasonlóan lezárják az alsó rakpartokat: a Budai alsó rakpartot a Margit híd és Rákóczi híd közötti szakaszon, míg a pesti alsó rakpartot a Havas utcától szintén a Margit hídig 20-án, hétfőn 7 órától 21-én, kedden hajnalig. (Augusztus 20-án 12 és 17 óra között időszakosan megnyithatják a rakpartokat a gépjárműforgalom előtt, amennyiben a gyalogosforgalom ezt lehetővé teszi). A Lánchíd és az Alagút augusztus 17-én, pénteken 20 órától 21-én, kedden hajnalig lesz lezárva.

Forgalomkorlátozások a Várkert Bazár környékén

A Várkert Bazárnál és a Clark Ádám téren zajló programok, valamint azok előkészítése, és a bontási munkák miatt augusztus 17-én, pénteken 0:00 órától augusztus 21-én, kedden 6:00 óráig lezárják a közúti forgalom elől az I. kerületben

az Öntőház utcát teljes hosszában,

a Lánchíd utcát teljes hosszában,

az Ybl Mikós teret,

a Lánchíd utcai parkolót,

az Apród utcát teljes hosszában,

a Fátyol utcát teljes hosszában,

a Fogas utcát teljes hosszában,

a Várkert rakpartot teljes hosszában,

és a Döbrentei utcát teljes hosszában.

Augusztus 17-én, pénteken 20 órától 21-én, kedden hajnalig lezárják a közúti forgalom elől

a Lánchidat,

a Clark Ádám teret,

a Fő utcát a Halász utcától a Clark Ádám térig,

az Alagutat,

valamint az Alagút utcát az Attila úttól az Alagútig.

Augusztus 18-án, szombaton 4:30-tól 21-én, kedden délig lezárják a gyalogos forgalom elől a Lánchíd északi (a Margit hídhoz közelebb eső) járdáját. Augusztus 20-án 17 órától 23:00 óráig a déli járdát sem használhatják a gyalogosok.

Forgalomkorlátozások az Erzsébet híd környékén

Lezárják a forgalom elől

a Szent Gellért rakpart két forgalmi sávját a Szent Gellért tér felé vezető oldalon a Hegyalja út és a Rudas Gyógyfürdő között augusztus 17-én (pénteken) 0 órától és augusztus 20-án, hétfőn 18 óráig,

a Szent Gellért rakpartot a teljes szélességében a Rudas Gyógyfürdőtől az Erzsébet hídig augusztus 19-én, vasárnap 6 órától 20-án, hétfőn hajnalig,

valamint augusztus 19-én 14 órától 20-án hajnali 1 óráig az Erzsébet hidat a Szent Gellért rakpartot a Gellért tértől a Döbrentei térig, a Budai alsó rakpart Döbrentei téri felhajtóját, a Krisztina körutat a Dózsa György tértől a Hegyalja útig, az Attila utat a Döbrentei tértől Dózsa György térig, a Hegyalja utat Sánc utcától az Erzsébet hídig, a Naphegy utcát a Czakó utcától a Kereszt utcáig, a Kereszt utcát a Naphegy utcától a Krisztina körútig, a Kossuth Lajos utcát az Astoriától a Ferenciek teréig, a Szabad sajtó utat a Kossuth Lajos utcától az Erzsébet térig, a Március 15. teret a Belgrád rakparttól.



Forgalomkorlátozások a budai és a pesti rakpartokon

Lezárják a forgalom elől

a Budai alsó rakpartot a Rákóczi hídtól az Üstökös utcáig augusztus 20-án 7 órától 21-én hajnalig.

a Pesti alsó rakpartot a Havas utca és a Margit híd északi felhajtója között, augusztus 20-án 7 órától 21-én hajnalig.

Amennyiben a gyalogosforgalom megengedi, akkor a rakpartokon a gépjárműforgalom zárását augusztus 20-án 12 órától 17 óráig feloldják.

Forgalomkorlátozások a Kossuth Lajos tér környékén

A Kossuth Lajos téri katonai tiszteletadás és tisztavatás miatt augusztus 20-án 6 és 12 óra között lezárják a közúti forgalom elől az V. kerületi

Széchenyi felső rakpartot a Markó utcától a Kossuth Lajos térig,

Alkotmány utcát a Szemere utcától a Kossuth Lajos térig,

Vaykay utcát az Alkotmány utcától a Szalay utcáig,

Szalay utcát a Honvéd utcától a Kossuth Lajos térig,

Balassi Bálint utcát a Markó utcától a Kossuth Lajos térig,

Vértanúk terét,

Nádor utcát a Garibaldi utcától a Vértanúk teréig,

Báthory utcát a Vértanúk terétől a Szemere utcáig.

Forgalomkorlátozások a Szent Jobb körmenet idején

A Szent Jobb körmenet miatt augusztus 20-án lezárják a forgalom elől

14 órától 20 óráig a Szent István Bazilika oldalán található szervizutakat, a Szent István teret, a Hercegprímás utcát az Arany János utca és a József Attila utca között, a Sas utcát az Arany János utca és a József Attila utca között, a Bajcsy-Zsilinszky út Deák Ferenc tér irányú útpályájának szélső forgalmi sávját az Arany János utca és a József Attila utca között.

14 órától 23 óráig a József Attila utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Széchenyi István tér között, valamint a Széchenyi István teret.

17 órától 20 óráig a körmenet útvonalát: Szent István tér–Zrínyi utca–Október 6. utca–József Attila utca–Széchenyi tér–Akadémia utca–Arany János utca–Sas utca–Szent István tér. A lezárt útszakaszokat a menet elhaladtával folyamatosan adják vissza a forgalomnak.

Forgalomkorlátozások a tűzijáték miatt

Az augusztus 20-i tűzijáték miatt 19 órától várhatóan 23 óráig forgalomkorlátozások várhatóak a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Szabadság híd–Szent Gellért tér–Kelenhegyi út–Szirtes utca–Sánc utca–BAH-csomópont–Alkotás utca–Széll Kálmán tér– Margit körút–Tölgyfa utca–Margit híd által határolt területen belül.

Változások a közösségi közlekedésben

Augusztus 18-án, szombaton, 19-én, vasárnap és 20-án, hétfőn az M3-as metró a fővárosban közlekedők kényelme érdekében Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között a teljes üzemidőben közlekedik. Újpest és a Lehel tér között ebben az időszakban is metrópótló járatokkal utazhatnak.

A hosszú hétvégén érdemes utazásunkat a BKK FUTÁR alkalmazás használatával megtervezni. A BKK utazástervezője mobilkalmazásként iOS és Android rendszerű eszközökre is letölthető, weben a futar.bkk.hu címen érhető el, és az ünnepi forgalmi rend idején is az optimális útvonalat tervezi meg úti célunk elérésére.

Augusztus 17-én, pénteken és 18-án, szombaton egész nap a Várkert rakpart és környéke lezárása – valamint a Margit körúton zajló vágányfelújítási munkák – miatt változik a budai fonódó hálózaton közlekedő villamosok forgalmi rendje:

A 17-es villamos két szakaszon közlekedik: a Bécsi út / Vörösvári út felől a Mechwart Liget, a Savoya Park felől a Széll Kálmán tér M megállóhelyig. A Mechwart Liget és a Széll Kálmán tér M között pótlóbusz jár 6-17 jelzéssel.

A 19-es villamos két szakaszon közlekedik: a Bécsi út / Vörösvári út felől a Batthyány tér M+H megállóhelyig, Kelenföld vasútállomás M felől pedig – a Rudas Gyógyfürdő megállóhelytől az 56A villamos vonalán – a Széll Kálmán tér M megállóhelyig.

A 41-es villamos rövidített útvonalon a Kamaraerdei Ifjúsági Park és – a Rudas Gyógyfürdő megállóhelytől az 56A villamos vonalán – a Széll Kálmán tér M megállóhely között közlekedik.

Az Észak-Buda felől érkezők, vagy arra utazók közlekedését segíti, hogy a 109-es autóbusz útvonalát meghosszabbítják a Széll Kálmán tér M megállóhelyig.

Augusztus 18-ától, szombattól további járatok közlekedési rendje is változik a Lánchíd, az Alagút, valamint a Szent Gellért rakpart Hegyalja út és Rudas Gyógyfürdő közötti lezárása miatt.

Az augusztus 21-i, keddi hajnali első járatok indulásáig a budavári buszjáratok csak Budán, a Széll Kálmán tér M és a Dísz tér között közlekednek, ezért aki a budai Várba tart, annak a belváros felől érdemes az M2-es metróval a Széll Kálmán térig utazni, majd ott a 16A vagy a 116-os buszra átszállni.

A 105-ös busz a Lánchíd helyett egész nap az Erzsébet hídon át közlekedik. A járat az Astoria és a Dózsa György tér között az 5-ös busz útvonalát követi; a Deák Ferenc téren mindkét irányba a 9-es járat megállójában lehet felszállni a buszokra.

A 990-es éjszakai busz vasárnapra virradóra a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekedik.

Augusztus 19-étől, vasárnaptól teljes vonalán közlekedik a 17-es villamos, a 4-es és a 6-os pedig újra jár a Széll Kálmán tér M és az Oktogon M között. A Kossuth Lajos teret egész napra, az Erzsébet hidat pedig koncert miatt 14 órától másnap hajnalig lezárják; a híd lezárásához kapcsolódóan korlátozzák a Hegyalja út és a Szent Gellért rakpart forgalmát is. Az esti koncertről történő kényelmesebb hazautazás érdekében az M2-es és M4-es mellett az M3-as metróval a szokásosnál egy órával tovább, éjjel fél egyig utazhatnak, emellett gyakrabban közlekedik több, a hazajutást segítő járat. A közösségi közlekedési járatok forgalmi rendje ezen a napon az alábbiak szerint változik:

A reggeli üzemkezdettől délután 14 óráig

a 2-es villamos rövidített útvonalon, a Közvágóhíd H és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között jár.

a 19-es villamos két szakaszon közlekedik: a Bécsi út / Vörösvári út felől a Batthyány tér M+H megállóhelyig, Kelenföld vasútállomás M felől pedig – a Rudas Gyógyfürdő megállóhelytől az 56A villamos vonalán – a Széll Kálmán tér M megállóhelyig.

A 41-es villamos a teljes vonalán jár, de a Rudas Gyógyfürdő és a Margit híd között az 56A és a 17-es villamos vonalán, a Krisztina körúton és a Margit körúton át, a Széll Kálmán tér érintésével közlekedik.

a budavári buszjáratok – ahogy az előző nap is – csak Budán, a Széll Kálmán tér M és a Dísz tér között közlekednek.

a 105-ös busz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekedik. A járat az Astoria és a Dózsa György tér között az 5-ös busz útvonalát követi; a Deák Ferenc téren mindkét irányba a 9-es járat megállójában lehet felszállni a buszokra.

14 órától a késő esti üzemzárásig (illetve az éjszakai járatok esetében hajnali 1 óráig)

a 2-es villamos rövidített útvonalon, a Közvágóhíd H és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között jár.

a 19-es villamos rövidített útvonalon csak Észak-Budán, a Bécsi út / Vörösvári út és a Batthyány tér M+H között jár. A Kelenföld vasútállomás M és a Deák Ferenc tér között közlekedő 49-es villamos ebben az időszakban sűrűbben jár.

a 41-es villamos két szakaszon jár: a Kamaraerdei Ifjúsági Park felől a Deák Ferenc tér M megállóhelyig utazhatnak, a Bécsi út / Vörösvári út felől pedig – a Margit körúton és a Krisztina körúton át – a Dózsa György tér megállóhelyig.

az 56A villamos rövidített útvonalon, Hűvösvölgy és a Dózsa György tér között közlekedik.

az 5-ös és a 8E buszjárat két szakaszon közlekedik: pesti végállomása felől a Ferenciek tere M, budai végállomása felől pedig a Déli pályaudvar M megállóhelyig visz utasokat. A Déli pályaudvarnál a buszokra a Krisztina körúti kijáratnál lehet felszállni.

a 7-es és a 133E buszjárat az Erzsébet híd helyett a Kiskörúton és a Szabadság hídon át közlekedik, ezért nem érinti a Szent Gellért tér és a Rákóczi út közötti megállóit. A buszok módosított útvonalukon nem állnak meg a Kálvin téren, ezért aki az M3-as metróra szeretne átszállni, annak célszerű az Astoria M megállónál leszállni, és valamely Buda irányú busszal a Ferenciek teréig vagy valamely Deák Ferenc tér irányú buszjáratra felszállni. A Rákóczi úti buszvonalak várhatóan megnövekedő kihasználtsága miatt ugyanakkor a 7E buszjárat 17 órától hosszabb útvonalon, a Ferenciek tere megállóig közlekedik.

a budavári buszjáratok – ahogy az előző nap is – csak Budán, a Széll Kálmán tér M és a Dísz tér között közlekednek.

a 105-ös busz két szakaszon jár: a Gyöngyösi utca M felől a Deák Ferenc tér M, az Apor Vilmos tértől pedig a Déli pályaudvar M megállóhelyig. A Déli pályaudvarnál a 105-ös buszra a Krisztina körúti kijáratnál lehet felszállni.

a 110-es és a 112-es busz két szakaszon jár: Pesten a Bosnyák tér és a Ferenciek tere M között, Budán pedig a Thomán István utca és – a BAH-csomóponttól a Villányi úton keresztül – a Móricz Zsigmond körtér M között közlekedik.

a 178-as busz csak Budán jár, a Naphegy tér és a Déli pályaudvar között utazhatnak vele. A Déli pályaudvarnál a buszra a Krisztina körúti kijáratnál lehet felszállni.

a 907-es és a 973-as busz hétfőre virradó éjszaka az Erzsébet híd helyett a Kiskörúton és a Szabadság hídon át közlekedik. A pesti végállomásuk felé közlekedő buszokra a Fővám téren a 15-ös, a Kálvin téren a 9-es busz megállójában, a budai végállomásuk felé közlekedő buszokra a Fővám téren és a Kálvin téren is a villamospótló megállóban lehet felszállni.

a 908-as busz hétfőre virradóra az Erzsébet híd–Hegyalja út útszakasz helyett a Szabadság híd–Bartók Béla út–Villányi út útvonalon közlekedik. Az éjszakai járat mindkét irányba megáll a Szent Gellért téren a 7-es busz megállójában. A Móricz Zsigmond körtérről induló buszokra a 7-es busz megállójában lehet felszállni.

a 956-os és a 990-es busz hétfőre virradóra az Erzsébet híd helyett a Margit hídon át, az Astoria és a Széll Kálmán tér között a Kiskörút–Bajcsy-Zsilinszky út–Nagykörút–Margit körút útvonalon közlekedik, megállva a Deák Ferenc téren és a Nyugati pályaudvarnál a 9-es busz megállójában, valamint a Margit híd, budai hídfőnél a villamosmegállóban.

Augusztus 20-án, hétfőn napközben az Erzsébet híd ismét járható, azonban a már lezárt Várkert rakpart, Lánchíd, Alagút és Kossuth Lajos tér mellett lezárják a pesti rakpartokat is. A belvárosi közösségi közlekedési járatok forgalmi rendje az alábbiak szerint változik:

A 2-es villamos az első járatindulástól 9 óráig rövidített útvonalon, a Közvágóhíd H és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között jár. 9 óra után, a nap hátralevő részében Közvágóhíd H és a Boráros tér H között visz csak utasokat.

A 19-es villamos két szakaszon közlekedik: a Bécsi út / Vörösvári út felől a Batthyány tér M+H megállóhelyig, Kelenföld vasútállomás M felől pedig – a Rudas Gyógyfürdő megállóhelytől az 56A villamos vonalán – a Széll Kálmán tér M megállóhelyig.

A 41-es villamos a teljes vonalán jár, de a Rudas Gyógyfürdő és a Margit híd között az 56A és a 17-es villamos vonalán, a Krisztina körúton és a Margit körúton át, a Széll Kálmán tér érintésével közlekedik.

A 9-es busz az első járatindulástól 21 óráig mindkét irányba megállás nélkül halad át a Szent István Bazilika megállóhelyen.

A 15-ös és a 115-ös busz a Kiskörúton és a Bajcsy-Zsilinszky úton át közlekedik, a Kálvin tér és a Nagykörút között a 9-es busz útvonalán.

A budavári buszjáratok – ahogy az előző napokban is – csak Budán, a Széll Kálmán tér M és a Dísz tér között közlekednek. 14:30 és 16:00 között a buszok a Dísz tér helyett csak a Szentháromság térig közlekednek.

A 105-ös busz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekedik. A járat az Astoria és a Dózsa György tér között az 5-ös busz útvonalát követi; a Deák Ferenc téren mindkét irányba a 9-es járat megállójában lehet felszállni a buszokra.

A D12-es hajó csak 11:30-tól közlekedik. 18:00 után a hajókkal rövidített útvonalon, a Jászai Mari tér és a Rómaifürdő között lehet utazni.

Este az ünnepi tűzijáték miatt 17 órától várhatóan 22:30-ig a tűzijáték miatt a Lánchidat a gyalogos forgalom elől is lezárják, emellett várhatóan 19 órától a Margit hidat és az Erzsébet hidat is. 18 órától a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Kossuth Lajos utca–Szabad sajtó utca–Erzsébet híd–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen életbe lépő jelentős korlátozások és a hidak lezárása miatt változik a közösségi közlekedési járatok forgalmi rendje.