Augusztus utolsó vasárnapján benézett az ősz

„Az augusztus olyan, mint a vasárnap” – állapította meg költői szomorúsággal egy ismerősöm ismerőse, hát, egy utolsó augusztusi vasárnap meg már menthetetlenül az és ezt a borús, esős idővel nem is próbálta meg feledtetni. (A november egyébként állítólag olyan, mint a hétfő, szerintem egyébként inkább keddre hasonlít, mert az pocsékabb nap, mint a hétfő – szóval, a mondayitisnél sokkal komolyabb trauma az eddig méltatlanul elfeledett tuesdayitis –, hiszen akkor még ott van a hétvégéből összeszedett lelkierő, keddre viszont már szertefoszlik, és még mindig csak megyünk bele a hétbe, de elkanyarodtam.)

Vasárnap ennek megfelelően felhős lesz az ég, előbb a Dunántúlon, aztán keletebbre is egyre több lesz az eső, amilyenből reggel már Budapest is kapott. Viharos széllökések is lehetségesek, délutánra viszont nyugaton az optimista előrejelzések szerint kisüthet a nap, amiből keleten inkább vasárnap délelőtt láthatnak valamit az emberek.

Másodfokú figyelmeztetés

Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a várható felhőszakadás miatt – írta az MTI.

Intenzív csapadékra (10-40 milliméter), viharos (50-90 kilométer/órás) szélrohamokra, néhol nagy méretű jégre lehet számítani. Napközben kiemelten a Tiszántúlon, északkeleten várható még intenzívebb, helyenként heves zivatar.

Itt néhol 90 kilométer/órát meghaladó szélroham is valószínű. Késő este keleten is fokozatosan megszűnhetnek a zivatarok.

Ahogy szombaton is igaz volt, úgy vasárnap is melegebb lesz keleten, de már nem annyival: a Dunántúlon 16-21, a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon 22-28 fok között lesz a legmagasabb nappali hőmérséklet. Leszámítva azokat a nappalikat, amelyeket esetleg már vasárnap – az indokoltnál egyébként mindenképpen korábban – elkezdenek fűteni.

A jövő héten már ismét lehetnek 30 fokos csúcshőmérsékletek, bár hétfőn, inkább keleten, még elszórtan lehetnek záporok.