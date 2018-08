Bors: A temető komor és sötét, s még az égből is potyog a sörét

Múlt szombaton egy idős úr hívta ki a rendőröket Abonyban a városszéli temetőhöz, mert besokallt a szomszédos napraforgótáblából napok óta hallatszó lövöldözéstől, írja a Bors. A férfi állítólag már konkrétan félt a temetőbe menni, ami egyébként a lap cikkében látható fotó alapján tényleg közvetlenül a napraforgótábla mellett van.

A lapnak a rendőrség megerősítette a bejelentés tényét. Miután ellenőrizték, hogy miről is van szó megállapították, hogy a temető mögötti területen lévő napraforgótáblában vadászatot tartottak. És mivel a szabályok betartásával történt mindez, nem is indult eljárás.

A lap megkereste a helyi vadásztársaságot is, akik szintén megerősítették a vadászat tényét. Azt mondták, vadkárenyhítő vadászatot tartottak a napraforgóban, mert a balkáni gerlék tönkretesznek mindent. Lőrinczi László, az Abonyi Újvilág Vadásztársaság elnöke szerint "ezek a madarak képesek akár százszázalékosan is elpusztítani a terményt, ha nem teszünk semmit, több száz ezer forintot kellene fizetnünk. Mindent jogszerűen csináltunk, a hanggal sajnos nem tudunk mit kezdeni". De hozzátette, hogy neki is abban a temetőben nyugszik az összes hozzátartozója, szóval "őt is érzékenyen érinti ez az ellentét" - írja a lap.

És ha ez nem lenne elég, a közeli vasúti sínek melletti zajvédő fal ugyan védi a település lakóit a zajtól, ám pont a temető felé veri a hangot vissza.