Ömlik a büdös, olajos valami Hatvanban

Ellepték a hatóságok a Hunviron hulladékfeldolgozó környékét, mivel a közelben lakó emberek kedd reggel észrevették, hogy sűrű, olajos fekete valami lepte el a telepet körbevevő töltést kívülről és a közeli kukoricást. Egy szemtanú a Facebookon azt írta, hogy

A Hunviron telepének déli töltése alatt elkezdett áttörni az olajos lé. A támfal tövében olajmocsár alakult ki, a fák elkezdtek kipusztulni. A szomszédos kukoricaföld egy része is olaj alatt áll.

Horváth Richárd, hatvani polgármesterrel akkor beszéltünk telefonon, amikor gumicsizmában besüppedve éppen a helyszínen tartott terepszemlét. "Nagyon büdös, nekem leginkább gázolajra emlékeztet" - mondta az Indexnek.

Abból is látszik, hogy nagy lehet a baj, hogy

kedden délelőtt a helyszínre érkezett a területi katasztrófavédelem, a vízügyi hatóság, az egri környezetvédelmi hatóság

és a hatvani önkormányzat munkatársai is, élen a polgármesterrel. "Az ó-hatvani részt egészében, az új-hatvani részt szinte teljesen érinti a hónapok óta tartó rettenetes bűz, viszont a probléma az, hogy az önkormányzatnak nincsenek jogi lehetőségei. Minden panaszunkat, bejelentésünket a környezetvédelmi hatósághoz intézzük. Saját hatáskörben, 400 ezer forintért rendeltünk bűzmérést, ami beazonosíthatja, pontosan mi ez a szag, és honnan jön, ennek az eredménye hamarosan megérkezik, a szeptember 12-i lakossági fórumunkon bemutatjuk a lakóknak" - mondja Horváth Richárd az Indexnek.

A polgármester államtitkárokkal is beszélt, hogy sürgesse a bűz megszüntetését, sőt, ügyészségi meghallgatáson is részt vett, ahol azt mondták neki, hogy ha bebizonyosodik, hogy több ezer embert szenved a büdöstől, akkor az ügyészség is eljárhat. Ezért a hatvani önkormányzat aláírásgyűjtést tervez.

Ahogy korábban több cikkben is írtuk, elviselhetetlen bűz terjeng a Hatvanhoz közeli Lőrinci, Heréd és Hatvan-Nagygombos települések területén. „Szúrós, kórházi szag, de olyan, hogy nem lehet megmaradni.” „Égett gumiszag, kátrányos rettenet.” „Fekália és kátrány keveréke.” Ezekkel a jelzőkkel írták le a lakók a szagot. A tucatnyi lakó, akikkel június elején beszéltünk, mind úgy érezte, hogy a közeli hulladékkezelő Hunviron cég telephelyéről érkezik a bűz, a vállalkozás vezetője viszont alaptalan vádaknak nevezte ezt.

Június végén a parlamentben azonban maga az agrárminiszter mondta ki, hogy

"a területi környezetvédelmi hatóság kivizsgálta a panaszokat, és megállapította, hogy a jelzett panaszokat nagy valószínűséggel a Hunviron Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. lőrinci hulladékkezelő és -hasznosító telepének bűzszennyezése okozza."

Ez az a telep, amit a lakók is a bűz epicentrumaként jelöltek meg, és amelyik közleményben tagadta a vádakat.

Borítókép: Hatvani Hírlap/Albert Péter