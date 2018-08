A HÖOK az oktatási ombudsmanhoz fordult a gazdasági egyetem tandíja miatt

Az oktatási jogok biztosához fordult a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, miután a Budapesti Gazdasági Egyetem a korábbi gyakorlattal ellentétben a végzős hallgatóktól a teljes önköltség befizetését kéri az eddigi 50 százalék helyett.

A HÖOK álláspontja szerint a hallgatókat hátrányosan érintő rendelkezések bevezetése a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben foglaltak alapján csak felmenő rendszerben lehetséges. A jelenleg már tanulmányokat folytató hallgatókra az új – kedvezőtlenebb – szabályok nem alkalmazhatók.

Mint az Index megírta: az egyetem végzős hallgatói meglepve szereztek tudomást arról, hogy az utolsó gyakorlati félévükben 115 ezer forint helyett 230 ezer forintot kell befizetniük. A hallgatóknak évekkel ezelőtt a beiratkozáskor azt mondták: az utolsó, gyakorlati félévben csak a tandíj 50 százalékát kell megfizetniük. Ez szerepelt az egyetem akkori szervezeti és működési szabályzatában is eképpen: "A gyakorlati félév önköltsége valamennyi alapképzési szakon a kontakt féléves önköltség 50%-a."

A szervezeti és működési szabályzatban szereplő Hallgatói Követelményrendszert (HKR) azonban idén júniusban az egyetem szenátusa megváltoztatta. Az új szabályzat eltörölte a kedvezményt, de ez nemcsak az újonnan belépő hallgatókra, hanem a már oda járókra is vonatkozik. Az egyetem azt közölte, az önköltség az egyetem működési kiadásait fedezi, és ezek nem csökkennek amiatt, hogy a diákok egy része féléves gyakorlatát tölti külső cégnél vagy az egyetem valamelyik gyakorlóhelyén.

Az egyetem arra is hivatkozott, hogy a diákok eredeti hallgatói szerződésében is az szerepel, hogy minden félévben a teljes önköltséget meg kell fizetniük, csak a korábbi HKR adott egy kedvezményt nekik. A hallgatói szerződésüket tehát nem változtatták meg, csak most szenátusi döntéssel, a hallgatói önkormányzattal egyeztetve szüntették meg ezt a kedvezményt.

Információink szerint az egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán a hallgatók szeptember 6-án békés tüntetést tartanak a BGE eljárása elleni tiltakozásul.