Francia zsarolásról és osztrák profitról beszélt Ausztriában Szijjártó

Szijjártó Péter interjúja online csak előfizetéssel érhető el (akit nagyon érdekel, ingyen is elolvashatja, ha regisztrál a tíznapos próbaverzióra), de néhány pontban összefoglaljuk a lényeget. Bár alapvetően ugyanazok a kommunikációs panelek, amiket kívülről tudhatunk, a kontextus miatt ennek most van némi érdekessége Ausztriában. A jövő évi EP-választás előtt most nagyon élénk a külpolitikai mozgolódás, kérdés, hogy megmarad-e az eddigi szövetségi és pártstruktúra Európában, létrejön-e esetleg egy osztrák-magyar-olasz tengely antimigrációs alapokon, ami még erősebb nyomást gyakorolhatna Merkelre és a Néppártra. Arról, hogy mindebben Sebastian Kurz kancellár Ausztriája hogy helyezkedik,ebben az alpesi tudósításban is írtunk.

És akkor néhány Szijjártó-mondat: