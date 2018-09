A kormány a gyerekzsúrokban is meghirdette a kultúrharcot

A gyerekek szülinapi zsúrjáról azt gondolná az ember, hogy ez lesz az egyik utolsó intézmény, amelyet érintetlenül hagy a politika, pedig nagyon is tévedünk. A gyerekzsúr egy harc színtere, a kormánynak pedig van is egy tuti fegyvere, legalábbis Rétvári Bence EMMI-s államtitkár szerint.

A Hvg.hu számolt be arról, hogy az államtitkár Dunaújvárosban szombaton felavattott egy NépmesePontot, amelyből nemsokára még több mint egy tucat lesz szerte Magyarországon. A megnyitón pedig Rétvári azt mondta, hogy a NépmesePontok

egyfajta "ellenkultúrát" is erősítenek a fogyasztói társadalom által diktált trendekkel szemben,

mert itt lehetne tartani a gyerekzsúrokat mondjuk gyorséttermek és hasonló helyszínek helyett. A NépmesePontokat hazai és uniós pénzből hozzák létre, több mint egymilliárd forintért, Dunaújváros 80 milliót nyert a sajátjára.

Rétvári azt is mondta, hogy a babazsúrok mellett óvodai és iskolai rendezvényekre is alkalmasak lesznek ezek a helyszínek, a népmesék pedig, a bennük foglalt közös szimbólumvilág és alaptörténetek miatt a nemzet összetartozását is segítik.