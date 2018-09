2019-re 1 billió forint forrást kapnak a megyei jogú városok

A 23 megyei jogú város 2019-re már 1000 milliárd forintos támogatási forráshoz jut a Modern városok program (MVP) keretében – mondta a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa hétfőn sajtótájékoztatón, Pécsen. Gyopáros Alpár azt is elmondta, a kifizetett támogatások kétharmada hazai költségvetési forrás.

A városok 260 projektet valósítanának meg, ezek közül 60 nagyobb közlekedési fejlesztés, 200 pedig az adott várost érintő helyi, lokális projekt. A 23 város összesen 3500 milliárd forint értékben adott be kérést, a helyi projektekre az összegből 1500 milliárd forint jut.

Pécs fejlesztései is elérik a 100 milliárd forintos nagyságrendet, a projektek előrehaladása nagyon jó – idézte a kormánybiztost az MTI.

Pécs és az egyetem egymást húzzák fel

A sajtótájékoztatón kiderült az is, hogy a pécsi MVP-s projektek nagy része erősen kötődnek az egyetemfejlesztéshez, de a fideszes polgármester, Páva Zsolt arról is beszélt, hogy 4 milliárd forintot fordítanának a pécsi közutak, járdák felújítására, valamint szintén 4 milliárdos forrás jut a MVP keretében elektromos buszok vásárlására, de továbbra is tervben van a város alatt sejtett melegvízforrásokra építő élményfürdő-fejlesztés is, ehhez a várostól dél-keletre található, már meglévő fúrt kútból származó, vezetéken szállítandó 70 fokos vízzel látnák el a leendő létesítményt.

Páva hozzátette, a fürdőberuházás „akkor valósul meg, ha fenntartható (...), a mai számítások szerint erre pedig komoly esély van”. A pécsi közgyűlés szeptember 20-án szavaz a beruházásról.