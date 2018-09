Borotváld már be az öcsinek, hogy Barbi

,,Miki, borotváld már bele az öcsinek azt, hogy Barbi!” – mondja a 13 éves lány az egyik fodrásznak, aki eljött a gyerekotthonba, hogy levágja a gyerekek haját.

A kamaszlány alkut köt a tízéves öccsével, hogy cserébe ő is beleborotváltatja a hajába a testvére nevének kezdőbetűjét. A laza fodrász, Lajda Miklós meg sem próbálja lebeszélni őket, elkezdi a B betűt boritválni a fiú tarkóján, miközben a gyerekek hangosan nevetnek, mert mindenki tudja, hogy Barbi nem fogja betartani a fogadalmát.

Vasárnap délután találkozunk Czigány Dórával és fodrászcsapatával az egyik budapesti gyermekotthonban. A fodrászok egy éve havonta egyszer ellátogatnak hozzájuk hajat vágni, az ilyen alkalmak szinte ünnepeknek számítanak a gyerekek és gyerekfelügyelők között is.

A harminc fős gyermekotthonban a legkisebb gyerek még csak hároméves, a legnagyobb pedig tizenhét, de mindenki kivétel nélkül ugrik valamelyik fodrász, főképpen Dóra nyakába. Hajvágás közben a gyerekek könnyebben megnyílnak a fiatal fodrászoknak, mint nevelőiknek, ezért inkább tekintenek rájuk barátokként, mint egyszerű fodrászokként. A B betű borotválása közben az egyik nagylány Miklós szemére is hányja, amiért csak havonta látogatnak el hozzájuk.

,,A gyerekek mindig nagyon várják őket, az interneten is tartják velük a kapcsolatot. Van, amikor a gyerekek hamarabb tudják meg, hogy jönnek, mint mi” – meséli az egyik gyerekfelügyelő, aki szintén annyira megkedvelte Dóráékat, hogy legszívesebben haza se engedné őket.

Czigány Dóra négy évvel ezelőtt kezdett el járni gyermekotthonokba hajat vágni, de akkor még a Kuckó program résztvevőjeként. A program különböző foglalkozásokat vitt gyermekotthonokba, köztük volt az is, hogy hajat vágtak a gyerekeknek. Dóra azóta kivált a programból, és fodrászokat maga köré gyűjtve járnak havi rendszerességgel három budapesti gyerekotthonba. A csapat néha ugyan bővül egy-egy személlyel, akik Dóra hirdetései alapján jelentkeznek segíteni, de a kemény mag Vörös Anita szalonjából kerül ki, ahol Dóra is fodrászként dolgozik.

Az ideiglenesen fodrászszalonná nyilvánított ebédlőben a fodrászok kipakolják az eszközeiket, új mesekönyveket is hoztak, amiket Dóra egy ismerőse ajánlott fel az otthonban élőknek. A szalon berendezése közben a gyerekek a fodrászok körül nyüzsögnek, és magyarázzák, hogy milyen hajat szeretnének, a lányok csak a hosszú hajuk végéből vágatnának egy picit, a fiúk ennél vagányabbak, szőke csíkok is szóba kerülnek, de a gyermekfelügyelő gyors tiltakozására letesznek az ötletről. Azért is nagy harc dúl, hogy ki legyen az első és kinek ki vágja a haját. A csapat egyetlen férfi tagját, Miklóst el is rabolják a nagyobb gyerekek, hogy az emeleten, a mosókonyhában vágja le a hajukat. A lányok és a kisebb fiúk haját az ebédlőben Dóra, Varga Ilona és Vörös Anita vágja.

,,Olyan Neymaros hajat fog vágni. Felkészítettem, ne aggódj!” – nyugtatja meg Czigány Dóra az egyik kisfiút, Máriót, aki focistának készül.

Márió a hajvágás közben a gyerekfelügyelővel alkudozik, hogy egy csík helyett három csíkot is borotválhassanak a hajába. Alapvetően a gyerekek olyan hajat kérnek a fodrásztól, amilyet szeretnének, de azért vannak szabályok, amiket az iskola miatt kell betartani. A gyerekfelügyelőktől függ, hogy mit engednek, de a hajfestés általánosan tilos.

Dóra eredetileg óvónő szeretett volna lenni, de nem tudott énekelni, ezért édesanyja után ő is fodrász lett.

,,Nagyon szeretem a gyerekeket, ők igazi szeretetbombák, és szükségük van a figyelemre. Ez nem csak a hajvágásról szól, hanem arról is, hogy valami pluszt, valami reményt adjunk nekik”

– mondja Dóra.

A fiatal lány ezért is nem szereti, ha olyan fodrászok jelentkeznek segíteni, akik csak egyszer jönnek el, hogy kitehessék a Facebookra, mert ők könnyen csalódást okohatnak a gyerekeknek.

Azon túl, hogy a gyerekek új kapcsolatokat építenek ki a fodrászokkal, a gyermekotthonnak is nagy anyagi segítséget jelent, hogy Dóráék ingyen levágják a hajukat. Fodrászhoz menni ennyi gyerekkel macerás, de ami még ennél is nagyobb probléma, hogy a hajvágás ára a gyerekek zsebpénzéből vagy a csoportpénzből megy. Az otthonban a 10 éves kor alatti gyerekek havonta 1700 forintot kapnak az államtól, az ennél nagyobbak pedig valamivel több mint 3000 forintot. Ezt az összeget legtöbbször arra költik, hogy egymásnak szülinapi ajándékot vesznek, fodrászra már nem igen futna belőle.

Az emeleten Miklós keze alatt már teljesen elszabadulnak a nagyobb gyerekek, igaz, a férfi nem is próbálja regulázni őket, inkább velük együtt nevet a vadabnál vadabb ötleteken. A kiskamaszok egymás telefonján mutogatják, hogy ki milyen extra hajkoronát vágasson. Az egyik fiút hosszasan győzködik, hogy legyen teljesen kopasz. A gyerekek a fodrászt sem kímélik, folyamatosan azzal ugratják, hogy csak azért jár ide, hogy elrontsa a hajukat. A piszkálódásért cserébe Miklós néha arcon spricceli őket.

Miklós is Anita szalonjában dolgozik, ott hallott arról, hogy Dóra jár gyerekotthonokba. Megtetszett neki az ötlet, arra vágyik, hogy többet is jöhessenek, mint amennyit most.

,,Azért csinálom, mert a szakmámat nagyon szeretem, és itt pont azt csinálhatjuk, amiért szeretjük a fodrászkodást, hogy adunk vele valamit” – magyarázza Miklós.

A gyerekszeretet a csapat mindegyik tagjánál motiváció volt, de van olyan is, aki nem abból a szalonból került ide, ahol Dóra, Anita és Miklós dolgozik. Varga Ilona épp az egyik nagy lány haját vágja rövidre, miközben arról mesél, hogy több mint egy évvel ezelőtt látta meg Dóra Facebook-hirdetését, hogy fodrászokat keres. Neki is vannak gyerekei, és úgy érezte, hogy ő a fodrászkodáshoz ért, ezt tudja és szívesen segít másoknak. Ilona azóta minden havi látogatáson részt vesz.

Dóra csapatának nagy vágya, hogy vidéki otthonokba is eljussanak, ezért most egyezkedni kezdtek a vidéken tevékenykedő Adománytaxi nevű, adományokat gyűjtő szervezettel, akikkel együtt fognak járni hátrányos helyzetű falvakba hajat vágni, de céljuk, hogy ottani gyermekotthonokkal is fel tudják venni a kapcsolatot.