Nem akarja Balog Zoltán parlamenti helyét Csizi Péter

Balog Zoltán szerdán jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, az ő listás helyét Csizi Péter vehette volna át, azonban ő most közölte, nem akar parlamenti képviselő lenni, vette észre a Szabad Pécs.

Csizi a Pécsi Újságnak nyilatkozta, hogy megtiszteltetésnek tartja ugyan az országgyűlési képviselőséget, de inkább a családjára akar koncentrálni.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI Csizi Péter

"Most úgy érzem, pihenésre van szükségem, szeretnék a családommal, a kislányommal is több időt tölteni. Minderre figyelemmel most nem kívánok képviselő lenni” - idézi a fideszes politikust a lap.

A listán Gyopáros Alpár következik Csizi után, majd Galambos Dénes, Dunai Mónika, Boldog István és Czunyiné Bertalan Judit a további sorrend.