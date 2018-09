Újra terjed az egészségügy időskori Tajgetoszáról szóló hamis lánclevél

Ismét számos oldalon, köztük Facebook-megosztásokban tűnik fel egy egy évvel ezelőtt már hivatalosan cáfolt lánclevél. A hoax azt állítja, hogy Magyarországon bizonyos gyógyszereket és ellátásokat a 75 év felettieknek már nem finanszíroz az egészségbiztosító.

Akkor nem is ülésezett a parlament

Rögtön a levél első mondata gyanús lehet, hiszen azt írja: "2018. 09.12-én az országgyűlés által elfogadásra került a legújabb rendelet, ami bizonyos ellátások, kezelések és műtétek igénybevételének a felső korhatárát szabályozza." Erről annyit, hogy szeptember 12-én még nem is ülésezett a parlament.

Az őszi ülésszak csak szeptember 17-én kezdődött. Ezen az ülésen az ügyrendről, az interpellációkról, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságáról, a Bethlen Gábor Alapról, az agrárgazdaság 2016. évi helyzetéről, a Gazdasági Versenyhivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról szavaztak, de semmilyen egészségügyi tárgyú jogszabályt nem fogadtak el.

A levél teljesen alaptalanul állítja, hogy az állítólagos új szabályozás értelmében 75 év felett nem járnak a legmodernebb és egyben legköltségesebb életmentő terápiák. A szöveg szerint négy onkológiai terápiás területen (prosztatadaganat, onkohematológia, tüdődaganat, végbéldaganat, hasnyálmirigyrák) 15 új, innovatív gyógyszer segíti a betegek gyógyulását, de "ez az eljárás annyira költséges, hogy 2018.09-15-től kizárólag 75 év alattiaknál alkalmazhatják majd a kórházak".

Egy egy évvel ezelőtti cikk elferdítése

Ezeket az állításokat már 2017-ben tételesen cáfolta a Magyar Időknek az OEP utódját, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (NEAK) vezető Kiss Zsolt. Kiss azt mondta: egyetlen kezelésnél, gyógyszernél vagy gyógyeszköznél sem alkalmaz életkoralapú finanszírozási korlátot az egészségbiztosító. Vannak viszont olyan gyógyszerek, amelyeknél szakmai korlátozások vannak érvényben az időskorú betegeknél, mert az idősebbek körében gyakoribb a rosszabb egészségi állapot, több krónikus betegség is fennáll, és az idősebb szervezet nem úgy reagál a rákgyógyszerekre, mint a fiatalabb.

A hoaxban foglalt állítások egy része már akkor is a 168 óra 2017. április 27-én megjelent cikkének elferdítésén alapszik. A Diszkrimináló egészségügy – 75 felett nem jár gyógyulás? című cikk azt írta: ugyan Magyarországon is elérhetővé váltak a legújabb onkoló­­giai szerek, de két tüdődaganat elleni hatóanyagnál a 75 év felettieknek nem támogatja az egészségbiztosító a legmodernebb terápiát. A cikk szerint azonban ennek oka elsősorban az, hogy a gyógyszerek hatását az időskorú betegeknél csak korlátozottan vizsgálták, így nem kiszámítható a hatásuk a 75 év felettieknél.

A cikkben onkológus, bioetikus, egészségügyi közgazdász is megszólal, és elsősorban azt a kérdést feszegetik, hogy egyformán értékesnek tekinti-e a magyar egészségügy egy 30 éves és egy 75 éves ember életét. Semmiképpen nem etikus csak a kor szerint megkülönböztetést alkalmazni a terápiáknál, mondják többen. Egy onkológus ehhez azt teszi hozzá, hogy elfogadhatatlan csupán az életkorhoz kötni az alkalmazási kört, ugyanis egy gyenge állapotú 65 éves betegnél kisebb eséllyel lesz hatékony a kemoterápia, mint egy fitt 76 évesnél. A szakértők ugyanakkor utalnak arra, hogy rejtett módon előfordulhat kor szerinti diszkrimináció az egészségügyben: előfordul, hogy egy idős embert hosszabb ideig várakoztatnak, kevéssé alaposan vizsgálnak ki, súlyosabb esetben pedig hamarabb lemondanak róla az orvosok.

Mi az, hogy egészségnyereség?

Arról azonban nincs szó, hogy bármilyen rendelet vagy jogszabály ellátatlanul küldené a halálba a 75 évnél idősebb betegeket. Ettől függetlenül a magyar egészségügyben is komoly dilemmákat okoz a beteg, a betegség és a gyógyulás költségének bonyolult viszonya. Mennyi pénzt költsön az állam egy gyógyíthatatlan beteg életének 1-2 hónappal való meghosszabbítására, vagy ezt a pénzt kapja inkább egy másik beteg, akinél nagyobb az esély a gyógyulásra, állapota tartós javítására vagy aktív hétköznapjai visszaállítására?

Ma már sok ritka betegségre, daganatos kórképre van hatékony gyógyszer, amelyek ha nem is hoznak teljes gyógyulást, képesek kordában tartani a betegséget vagy hónapokkal-évekkel tudják meghosszabbítani az emberi életet. Ezek a gyógyszerek azonban általában nagyon drágák, van olyan, amelynek a havi adagja több millió forintba kerül.

A betegek ezekhez a készítményekhez egy bürokratikus eljárás során, egyéni méltányossági kérelem alapján kaphatnak támogatást a NEAK-tól. A kérelmek elbírálásánál számos szempontot vesznek figyelembe, és szakértői csoport vizsgálja meg a beadott orvosi dokumentációt. A drága gyógyszereknél azt is vizsgálják, milyen egészségnyereség várható a gyógyszer alkalmazásától. Ha nincs esély a beteg gyógyulására vagy életének jelentős meghosszabbítására, és az erős gyógyszer esetleg még rontana is az állapotán, az egészségbiztosító nem támogatja a kérelmet.

A 168 óra cikke szerint a gyógyítás költségének és eredményének számszerűsítésekor az egy főre jutó GDP kétszerese az a határ, ameddig egy-egy új gyógyszer költséghatékonynak tekinthető. Ez a probléma egyáltalán nem csak az időseket érinti. Nemrég írtunk az izmok sorvadásával járó, ritka SMA betegségről. Bár már Magyarországon is elérhető egy új gyógyszer, ami javítani is tud a betegek állapotán, de a magyar egészségbiztosító ezt más uniós országokkal ellentétben csak gyerekek esetén támogatja, a fiatal felnőtteknél nem. A NEAK itt is arra hivatkozott, hogy felnőttek esetén nincsenek meggyőző klinikai vizsgálatok a betegenként évente 90-190 millió forintba kerülő kezelés hatékonyságára.

Sok rosszat el lehet mondani a magyar egészségügyről, de azt nem, hogy az időseket hátrányos megkülönböztetésben részesítené. Az állami egészségügyi kiadások nagyobb része értelemszerűen az idősebb korosztályra megy el. 2015-ös adatok szerint a hatvanévesnél idősebb korosztály csak az ellátásra jogosultak 26 százalékát tette ki, viszont 97 százalékuk vett igénybe valamilyen orvosi ellátást. A z egészségbiztosító így az éves kiadásainak közel 55 százalékát erre a korosztályra fordította.