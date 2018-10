Halálos baleset történt Tiszaújvárosnál és Berenténél

Halálos baleset történt szerda hajnal 4 óra körül a 35-ös számú főút, 17. kilométerénél, a Debreceni úton - közölte a rendőrség.

Egy személyautó 51 éves vezetője Sajószöged irányából tartott Tiszaújváros felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti forgalmi sávba, és nekihajtott egy vele szemben jövő autónak. Az MTI helyszíni fotóin egy elütött rókát is látni, elképzelhető, hogy a róka miatt rántotta el a férfi a kormányt, ezen az útszakaszon vadveszélyre figyelmeztet a tábla.

Az 51 éves férfi a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen az életét vesztette.

Mi a teendő, ha állatot látunk az út mellett?

A rendőrség a vadak párzási időszaka miatt közleményt adott ki, hogyan lehet elkerülni a vadakkal való ütközést. Ezek szerint ilyen esetben nemcsak indokolt, hanem szükséges is a lassító fékezés, még akkor is, ha közvetlen veszély még nincs is. Ha le tudjuk fékezni az autót, várjuk meg, míg az állat átkel az úttesten, és számítsunk arra, hogy több állat is felbukkan - írják.

Korlátozott látási viszonyok mellett, illetve éjszaka fontos tudni, hogy vadállat észlelése esetén a távolsági fényszóró alkalmazása kifejezetten hátrányos lehet, hiszen az úttesten lévő vad ilyen esetekben általában riadtan a fény felé fordul, megdermed, és nem tud időben kitérni az ütközés elől. Az óvatos közlekedés mellett érdemes dudálni, hiszen az állatok többsége megijed az erős kürt hallatán, és menekülni akar a közeledő zajforrás elől.

Hasznos eszköze lehet még a vadelütések elkerülésének az ultrahangos vadriasztó síp, amit a járműre rögzíthetünk, amit a menetszél hoz működésbe. Az egyszerűbb kivitelű műanyag változatok már olcsón hozzáférhetők, hátrányuk viszont, hogy egy-két autómosás után letörhetnek, vagy a ragasztási felület megkopása miatt az eszköz menet közben leesik.