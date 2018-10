A Gül baba türbéig tartott az év üldözéses jelenete

Az Andrássy úti török nagykövetség előtt verődött össze délután mintegy 20-25 ember, azzal a Facebookon meghirdetett céllal, hogy "szigorúan közügyektől mentesen" beszélgessenek "a török bajnokságról, ételekről, filmekről, a török és magyar kortárs nagy kabaré művészeiről és egyéb politikamentes dolgokról". Hozzátették, kifejezetten kirándulás céljából meglátogatják a Gül Baba türbéjénél hivatalosan demonstráló Identitás Generációt, vagy ahogy ők írták "köszönnek az újnyilas tüntetőknek". "Ha politizálni akarsz, akkor vedd figyelembe az új gyülekezési törvényt, és jelentsd be magad a rendőrségen!" - tették hozzá már jó előre.

A magyar rendőrséget azonban ilyen könnyen nem lehet ám kicselezni, óriási készültséggel, legalább 5-6 csapatszállítóval jelentek meg a követségnél. Majd ahogy odamentek volna a rendőrök kérdezősködni a fiatalokhoz, azok elindultak a földalattihoz. A 20 fiatal után 20 rendőr, akik szintén felszálltak a földalattira az egyébként többek között olyan kis táblácskákat tartó fiatalokkal, ami Fluor instasztorijának képét ábrázolta: Erdogan fasszal.

És elkezdődött egy Chevy Chase-film üldözős jelenete: szerencsétlen rendőrök szálltak a földalattiról a húsz fiatallal, majd az Oktogonnál átszálltak velük a 4-6-osra. A rendőrök egymás közt meg is beszélték, hogy ez azért nem az a túlbiztosítandó tömegtüntetés: "Összesen vannak vagy 15 évesek" - mondta egyik a társának.

A kis kirándulócsoport végül a Margit híd budai hídfőjénél szállt le, ahol egyébként már kifejezetten hangulatos és kedves beszélgetés zajlott egy-két rendőr és egy-két fiatal között arról, hogy ki, miért van itt. A villamosról leszállva aztán látszott, hogy a csapatszállító rendőrautók a villamossínen követték a villamost. Totálisan szürreális látvány volt ez a húsz fiatal, mögöttük a húsz rendőrrel, mögöttük a villamost követő, síneken közlekedő, villogó rendőrautóval.

Itt aztán a kis csapat megpróbált feljutni a Gül baba türbéjéhez, ahová egyébként már jó előre, törvényi feltételeknek megfelelve bejelentette a szélsőjobbos Identitás Generáció a tüntetést. És éppen erre hivatkozva a rendőrök elkezdték útját állni a húszfős kis csapatnak. Először a Gül baba utcájában álltak keresztbe, mondván, fönt egy demonstráció, rendvény van, nem mehetnek fel. Itt már próbálkoztak a rendőrök keresztkérdésekkel, hátha kiderül, hogy itt valami szervezett tüntetésről van szó: ki a vezetőjük? - kérdezték, de rutinosan jött a válasz, hogy ez egy beszélgető, sétáló baráti társaság, akik szeretnének felmenni a türbéhez.

Átsétáltak a Mecset utcához, ugyanaz történt, majd a Margit utcán szintén rendőrsorfal állta a társaság útját. De miközben arról beszéltek a rendőrök, hogy csak az mehet tovább, aki ott lakik a kerületben, aközben az autóval fölfelé közlekedőket és taxikat átengedték. Újabb vita alakult ki a dologból, az egyik intézkedő rendőr végül egy hevesebb szóváltásban ki is mondta, "Igen, a taxi fölmehet, ti meg nem!". Akkor jött a mesterterv, taxit hívnak, hogy azzal menjenek fel, de mielőtt felvették volna a taxitársaságnál, a rendőrök gyorsan rövidre zárták a kérdést: egy autóval keresztbe álltak, így már autóval sem lehetett feljutni a Margit utcán.

A húsz fiatal ekkor úgy döntött, végül is a türbe fölé a 191-es busszal is feljuthatnak, ami a Margit utcát is kikerüli. Lesétáltak hát a megállóhoz, ahová szintén követte őket legalább annyi rendőr. A busz megérkezett, a társaság felszállt, ahogy a rendőrök is. A kerületiek, nem is igazán értették a buszon, mi történik.

Aztán két megálló múlva mindenki leszállt, és így a Turbán utcánál, mostanra már vagy 40 rendőr kíséretében megpillanthattuk A Tüntetést, A DEMONSTRÁCIÓT, ami miatt a fél kerületet zárta több tucatnyi rendőr a türbétől már utcányi távolságra:

Nyolc ember két zászló és néhány fáklya

Ez volt a demonstráció, ahová rendőrsorfallal állták útját a húsz fős társaságnak. Sajnos mivel identitásék szerint nem szívesen látottak, így a rendőrök nem engedhették oda őket. És ha ezt egy német, vagy egy francia látta volna, azt gondolhatta volna, valami művészfilmet forgatnak: maroknyi széljobber, és egy maroknyi balos fiatal álltak egymás mellett némán. Senki nem szólt a másikhoz, mindenki úriemberként vette tudomásul, hogy mi a helyzet. Az identitásosok végül néhány fáklyával elindultak a türbe felé, hogy meglegyenek a beszédek is. Ahol Puzsér Róbert volt bejelentve előre, mint sztárvendég, de a helyszíni beszámolók szerint, bár megjelent korábban, mikor látta, hogy csak nyolcan jöttek el meghallgatni, inkább hazament. Az összes identitás demonstráló egy képen:

És, hogy mennyire sikerült kicselezni az új gyülekezési törvényt? Vajnai Attila, a társaság egyik tagja - a Thürmer Gyula-féle Munkáspárt egykori alelnöke - végül addig aktívkodott ott, és kérdezgette a rendőröket, és tájékoztatta a többieket, hogy meg is kapta a rendőrségtől a kis papírját, miszerint szabálysértést követett el be nem jelentett rendezvény szervezése miatt, megsértve ezzel a gyülekezési törvényt.

Majd mindenki elsétált, a fiatalok egy kocsmába, sajnos azt már nem néztem, hogy a kocsmába is követték-e őket a rendőrök. Előtte a Turbán utcánál még csináltak egy csoportképet: