Veszprémi gimnázium az ország legjobb középiskolája

Közzétette idei teljes középiskolai ranglistáját a legjobbiskola.hu, amin némi meglepetésre nem a szokásos favoritok, az Eötvös, a Radnóti, vagy a Fazekas, hanem a veszprémi Lovassy László Gimnázium négy évfolyamos képzése végzett az első helyen. Az 1000 intézmény 1700 képzési formáját tartalmazó lista ezen az oldalon érhető el.

Az összetett rangsorban a második és a harmadik helyen is a Deák Téri Evangélikus Gimnázium végzett, előbb a nyolc, majd a négy évfolyamos képzésével, a listán csak ezután következett az Eötvös József Gimnázium négyéves képzése. Az általában az élbolyba rangsorolt Fazekas csak a nyolcadik helyre fért be, oda is a hat évfolyamos képzéssel, a Radnóti pedig

a legjobb tízbe sem került be.

A szakközépiskolák rangsorában

a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája lett az első,

a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a második,

a harmadik helyen pedig a Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma végzett.

A legjobbiskola.hu sajtóközleményében azt írta, a rangsor jóval több egy egyszerű felsorolásnál, ugyanis minden iskolánál külön kiemelésre kerülnek a legsikeresebb érettségi tantárgyak is, amit az országos átlaghoz mértek a lista készítői. Ez jelentős segítség azoknak a diákoknak, akik tudják, hogy milyen tárgyból szeretnének felvételizni, de egyelőre még nem tudják, hova mennének, így ugyanis könnyen megállapíthatják, hogy melyik iskolában van esélyük a legjobb eredményt elérni.

Hozzátették azt is, a rangsorban városok, vagy képzési formák szerint is összehasonlíthatóak a középiskolák, így azt is könnyebb eldönteni, hogy adott helyen a négy, a hat, vagy a nyolc évfolyamos képzést érdemes választani.

A rangsor készítésénél a legfontosabb szempontunk a stabilitás volt, azaz mindenképpen szerettük volna kiküszöbölni a hullámzó teljesítményt. Ezért a rangsorunk összeállításánál a más listáknál szokásos egy év helyett öt év érettségi és kompetenciafelmérési eredményeit átlagoltuk, így egy-egy jó vagy rossz év nem torzítja az eredményeket, hanem egységes képet kaphatunk az egyes középiskolák teljesítményéről.

– hangsúlyozta Palotás Ádám, hozzátéve, hogy a mindennapi útkeresésben szeretnének segíteni a szülőknek.

A lista felállításához egyébként elsősorban az Oktatási Hivatal által közzétett érettségi és kompetenciamérés információkat használták fel, ehhez tették hozzá a modern adatbázis-hátteret, és a speciális elemzési módszertant.

Ez utóbbiba nemcsak a korábban már említett stabilitás, illetve a képzés szerinti bontás tartozik bele: az iskolák eredményeit az országos tantárgyi átlaghoz mérték, a számításnál pedig a létszámot is figyelembe vették.

(Borítókép: Vajdaberci2 / Wikimedia Commons)