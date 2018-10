Amerikai nagykövet: Lehet, hogy kérünk valamit Orbántól

Óvatosan optimista a CEU sorsával kapcsolatban, ezt mondta a Közép-Európai Egyetemen tartott beszédében David Cornstein amerikai nagykövet szerda este.

A posztját a nyáron elfoglaló diplomata elvileg az amerikai álomról és Donald Trump elnökségéről beszélt volna, ehelyett viszont a CEU diákjaiból és oktatóiból álló közönséget jobban érdekelte az, hogy az egyetem kap-e működési engedélyt jövőre Magyarországon, vagy sem.

Felvezetőjében az egyetem rektora, Michael Ignatieff azt mondta, Cornstein sokat segít nekik, közvetít a magyar kormány és a CEU között, hogy megoldják, azt, amit Ignatieff szerint az egyetemen ironikusan csak “kis helyi nehézségnek” hívnak.

Cornstein a CEU barátja, akit mindig szívesen látnak itt. A barátokkal nem kell mindenben egyetérteni, de meg kell hallgatni a másikat.

Cornstein azzal is kezdte az előadását, hogy bár elvileg az amerikai álomról kellene előadást tartania, itt a többséget valószínűleg egy másik kérdés érdekli. A CEU nagyon fontos a kormánynak és az amerikai embereknek, amit ő abból szűrt le, hogy a szenátusi meghallgatása idején legalább 25 szenátorral beszélt, a republikánusokkal és demokratákkal, és mindenkinek az volt az első kérdése, hogy mi lesz a “Central University-vel”.

Cornstein azt mondta, az első 100 napjában egy kérdéssel sem foglalkozott annyit, mint a CEU kérdésével. Ő az üzleti életből jött, és ott azt tanulta, hogy az üzlet nem köttetett meg addig, amíg a csekket be nem fizették.

Az üzleteket általában a folyamat legeslegvégén, a 11. óra 59. percében kötik, ami idegesítő, de így van.

heteken belül lesz egy fontos találkozó az üggyel kapcsolatban, ahol eldőlhet, mi lesz a CEU sorsa.

Kérdésre elmondta, hogy ezen a találkozón Orbán Viktor nem lesz jelen, de a Miniszterelnökség magas szinten képviselteti magát. Azt is mondta, úgy érzi, hogy a Trump-kormánynak jobb a viszonya az Orbán-kormánnyal, mint az előző amerikai vezetésnek volt, az ő első 100 napjában is nagyon gyümölcsöző volt a viszony.

Cornstein szerint eddig úgy volt jó ez a viszony, hogy az amerikai kormány nem kért semmit cserébe a magyartól, ahhoz viszont, hogy ezek után is olyan jóban legyenek, mint az ő első 100 nagykövetként eltöltött napján, ahhoz már lehet, hogy kérnek valamit. Ez a valami pedig lehet, hogy a CEU ügyének megoldása lesz.

Cornstein elvileg arról tartott előadást, hogy mit jelent az amerikai álom Trump elnöksége alatt. Ehhez képest az ékszer-kereskedelemből meggazdagodott nagykövet a saját életéről kezdett sztorizni, arról, hogy ő hogyan érte el az álmait, kik voltak a mentorai, hogyan indította el az első ékszerboltját, azt hogyan növelte egy több mint 100 üzletből álló, milliárdos profitot hozó üzletté, onnan pedig hogyan vált az amerikai elnököt és több mint 300 millió amerikait képviselő diplomatává. Az előadás ezzel egy időre egy színes önéletrajzi portré és egy üzleti motivációs beszéd keverékévé változott, ami egy amolyan “kövessétek az álmaitokat” felkiáltással zárt.

Amikor diplomáciáról kérdezték, nevetve azt mondta, hogy ahhoz annyira nem ért, inkább kérdezzék üzletről, a kérdéseket feltevő diákokat pedig arra kérte, hogy ne dobálják meg őt semmivel. A kérdésekre amúgy nem igazán válaszolt, inkább olyan közhelyeket durrogtatott, hogy az a legnagyobb baj Amerikával, hogy nagyon megosztja őket a politika, hogy nincs olyan ország, ahol mindenki boldog, mindig lehet javítani a dolgokon stb.

Arról, hogy Donald Trump elnök is nekiállt nemrég sorosozni a Twitteren, azt írva, hogy a magyar milliárdos fizeti az ellene tüntetőket, a nagykövet azt felelte, hogy

ő külön kezeli a CEU ügyét Soros György személyétől.

Cornstein szerint mivel a CEU alapítója nem vállal aktív szerepet az egyetem vezetésében, ezért nincs összefüggés az egyetem sorsa és az alapító ügyei között. Ő sajnos még sose találkozott Sorossal, azt pedig természetesnek nevezte, hogy Trumppal nem jönnek ki, hiszen az elnök konzervatív, Soros pedig liberális.

Arról is kérdezték, hogy a kongresszusi meghallgatásán tett ígéretéhez hűen hogyan akarja támogatni és védeni a sajtószabadságot Magyarországon. Erre Cornstein, aki korábban azt nyilatkozta, hogy nem tapasztalja, hogy Magyarországon sérülnének a szabadságjogok, most arról beszélt, hogy priorizálnia kellett, és a CEU ügyét most sürgősebbnek tartotta, mint hogy azzal jöjjön a magyar kormánynak, jobb lenne, ha lenne még három független újság és két független tévé. Azt is mondta, ő értékeli a konstruktív kritikát, de tudja, hogy vannak olyanok, például Trump elnök, aki ezzel nincs így. Viszont biztosította a közönséget, hogy ha olyat lát megtörténni Magyarországon, ami szerinte ellentétes azokkal az értékekkel, amelyekért az amerikaiak harcoltak, akkor fel fogja emelni a szavát.

(Borítókép: Huszti István / Index)