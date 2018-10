Nyárra kellett volna elkészülnie, úgyhogy lassan elkezdik építeni az egri óvodát

Az egri Lajosvárosban található Zöld Liget óvodát úgy zárja be az önkormányzat, hogy erről a szülőket sokáig nem értesítették, és még kész sincs az az új hely, amit 2018 nyarára ígért meg a város még 2016-ban. Ehelyett csak most fogják elkezdeni az építkezést, az ovi helyére pedig egészségközpont épül – írja az Egri Ügyek.

A portál szerint a pénz pedig megvolt hozzá, hogy az óvodát mostanra felépítsék, azonban valamiért a mai napig nem indult el a beruházás. A szülőket pénteken rendkívüli szülői értekezleten tájékoztatták a fejleményekről, bár az óvodabezárás csak a közgyűlés jóváhagyása után lesz végleges. Az értekezleten elhangzottak szerint egy másik épületbe rakják az óvodásokat.

Az önkormányzat a bontás mellett egy jó hírt is szeretett volna a köz tudomására hozni óvodafronton, ezért szerdán sajtótájékoztatót tartottak, amelyen bejelentették, elindult a Kertész útra tervezett új óvoda építése – ez egyébként nem az, amit a Zöld Liget helyett húznak fel, hanem egy másik, de ennél is mókásabb, hogy két évvel ezelőtt egyszer már bejelentette pont ugyanezt Habis László polgármester. Akkor azt ígérte, 2018-ra már kész is lesz.

Az új, modern és energiatakarékos óvoda beruházási költsége 528,4 millió forint, ebből 391,5 millió forint lesz uniós támogatás, Eger önkormányzata 137 millió forint hitelt vesz fel ezt kipótolandó.