Piálunk ma este? Novemberben nem!

A nők ivását és lerészegedését mindig is nagyobb szégyen övezte, mint a férfiakét, de a fiatalabb nők körében ez a megbélyegzés csökken a Száraz November kampány szervezői szerint. A fiatal nők és férfiak szerint az ivás társas életük fontos és élvezetes része –a Facebook és az Instagram fotók szerint is, állítja a Kék Pont Alapítvány. Folytatják három éve indult programjukat, idén is meghirdetik a Száraz November - egy hónap alkohol nélkül kampányát.