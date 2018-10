Elkapták a nőt, aki 16 éve lelövette a férjét

A Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztálya egy 16 évvel ezelőtti gyilkosság bizonyítékait tárta bíróság elé a napokban egy budapesti nő ügyében, aki bérgyilkost bízott meg férje lelövésével, majd el akarta tüntetni a nyomokat - közölte a Police.hu.

Kacifántos ügy

Két baráti házaspár 1999-ben közös telken kezdett ikerházépítésbe Fóton. Az egyik fél szépen adta hozzá az anyagiakat, míg a másik oldalról nem érkezett pénz. Később kiderült, az asszony dolga lett volna a számla rendezése, de az összeg elillant, emiatt elmérgesedett a viszony a párok között. Bosszúból az anyagilag hozzájárulók ellopatták a másik család autóját, akik rablással és felbérelt verőlegényekkel álltak bosszút. Az emberrablás ügyében akkoriban eljárás indult, majd a férfi és a nő is előzetes letartóztatásba került, 1999 decemberében szabadultak.

A házaspár akkor 34 éves férfi tagjára autóbontó és -szerelő műhelye előtt egy motoros futár lőtt rá 2000 áprilisában, tíz lövésből három eltalálta. Sérülései súlyosak voltak, de felépült. A sértett nem segítette a nyomozást. Vallomásaiból a nyomozók nem tudtak meg konkrétumot. Sejteni lehetett róla, hogy a vállalkozói szféra azon rétegéhez tartozott, aminek voltak kétes ügyletei - fogalmaz a rendőrségi közlemény.

A férj szigorú munkamegosztás szerint dolgozott együtt feleségével, a 63 éves L. Attila Gézánéval. A férfi szervezte az üzleteket, majd utasításainak megfelelően az asszony tárgyalt, és intézte a pénzzel kapcsolatos ügyleteket. Kemény kézzel fogta a feleségét, folyamatos kontroll alatt tartotta viselkedését, mozgását, sőt néha testi fenyítést is alkalmazott, ha valamivel nem volt elégedett.

A nő kezelte a család pénzügyeit, de a férfi határozta meg az irányt. A papíralapú számlakivonatokból értesült arról a férj, hogy az egyenleg néhány millióval kevesebbet mutatott, mint amiről ismeretei voltak. Egy háztartásban élt velük a nő előző kapcsolatából született két felnőtt fia. Miattuk többször volt súrlódás a házastársak között. A nő titokban patronálta az egyik fiút. A vállalkozás legújabb fejlesztése egy autómosó üzemeltetése lett volna a fővárosban. A férfi azt hitte, a fedezet a rendelkezésükre áll. A hiányról csak a felesége tudott, mert a bankszámlakivonatot rendszeresen meghamisította.

A nőben csúcsosodott a feszültség és a lebukástól való félelem. Bérgyilkost keresett, hogy a férje haragját elkerülje. Az üzletük illegalitást súroló tevékenységi köréből adódóan ismert néhány kétes hírű embert, őket kereste meg azzal, hogy végezzenek a férjével.

A rendőrség szerint többen visszautasították az ajánlatát, egyedül K. Lajos volt kapható a bűncselekményre.

A nő mérnöki pontossággal megtervezett előre mindent. Szűk körben családi ünnepséget rendeztek előző este, a férje felöntött a garatra, ezért másnap sokáig aludt. 2002 december 7.-én reggel viszont L. Attila Gézáné – szokásaitól eltérően – korán ébredt. Gondosan felöltöztetett harci kutyájukat is elvitte magával a piacra. útközben kisebb kitérőt tett. Anyósa legnagyobb meglepetésére meglátogatta, hogy megkérdezze, szüksége van-e valamire. Közben a felbérelt K. Lajos bement a telekre, majd a kertes családi házat végigjárva a hálószobába lépett, és két golyót eresztett az alvó férfi tarkójába.

A férfit a felesége találta meg, amikor hazaérkezett, és legnagyobb megdöbbenésére a férje életben volt, de mivel feje erősen vérzett, és szédülésre, látási nehézségekre panaszkodott, mentőt hívott hozzá. Az áldozatot csak aznap délután érte utol a halál a kórházban.

Gyanús lett

A nyomozás során a rendőröknek a nő szokatlan reggeli ceremóniájára lett gyanús. A férje párnája mindig tartott egy éles lőfegyvert, amit felesége nem sokkal halála előtt ügyvédi letétbe adott. Az ügyvédnél megtalálták a pisztolyt. A nő így oldotta meg, hogy férjének esélye se legyen a védekezésre. Néhány tanút is találtak, akik elmondták, a nő megkereste őket, hogy öljék meg a férjét.

Néhány hónap múlva a nő előzetesbe került az előkészületek miatt, a tettest viszont nem találták. 2002-ben a Budapesti Rendőr-főkapitányság indított nyomozást az ügyben, azonban a bíróság nem látta elégségesnek a bizonyítékokat, ezért megszüntette az eljárást.

2016-ban újabb információ érkezett a rendőrségre, ezért leporolták. a K. Lajos ellen Nógrád megyében betöréses lopás miatti ügy aktáit. Ebben a történetben szembesítették a férfit egyik társával, aki a kihallgatáson megemlítette, hogy Lajos ölte meg 14 évvel azelőtt L. Attila Gézáné párját.

Azóta vagyon elleni bűncselekmény miatt K. Lajos előzetes letartóztatásban van. Kihallgattak korábban bevont tanúkat és újakat is, többen megerősítették, hogy a nő felkereste őket, majd ajánlatot tett, hogy meggyilkolják a férjét. Az is kiderült, hogy mióta K. Lajost fogva tartották, a nő rendszeresen segítette anyagilag. K. Lajos és a felbujtó asszony is tagadta a bűncselekményt. Arról beszéltek, hogy ismerik egymást, de csak korábbi üzleti kapcsolatról szóltak.

A nő ráadásul fedezékként használta a másik házaspárral történt affért. Arra mutogatott, hogy talán a férfi bosszúja volt férjének a meggyilkolása, hiszen akkor elrabolták, és nagyon megverették a feleségével együtt. A rendőrök ennek a szálnak is utánajártak, de igazolt alibije volt az említett férfinak.

L. Attila Gézánét október 8-án fogták el budapesti otthonában. Az évek alatt felvirágoztatta üzletét, tetemes vagyont szerzett. Egy elszólása arról árulkodott, hogy érezte, nem menekülhet el végérvényesen tettének következményei elől. Előre kitervelten, nyereségvágyból, felbujtóként elkövetett emberölés miatt hallgatták ki. A bíróság a nyomozás továbbfolytatásáról határozott, és október 11-én elrendelte a bűnügyi őrizetét, amit elektromos nyomkövető eszközzel hajtanak végre.

K. Lajost előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt hallgatták ki a nyomozók.