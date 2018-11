A tetőtűz miatt ma nem lesz adás az ATV-n

Több lyuk lett a tűz miatt a tetőn, ahol körülbelül éjfélig még dolgoznak a tűzoltók, ezért a tévécsatorna dolgozóit nem engedik vissza az épületbe, mondta lapunknak Németh Szilárd, az ATV igazgatója. Hozzátette: a tűzoltók után reggelig a rendőrök helyszínelnek, ezért hazaküldték a csatorna dolgozóit. Ha minden jól megy, szombat reggeltől újra lesz adás az ATV-n.

Előzmény: Egy olvasónk jelezte, hogy negyed 3 körül kigyulladt az ATV kőbányai székházának a teteje. A fotók szerint nagy füst volt a környéken. Több tűzoltó és rendőrautó is a helyszínre érkezett.

Fotó: Olvasónk, Jávor

Olvasónk szerint a tűzoltók 4 kocsival érkeztek a helyszínre, a tetőn éghetett valami.

Ki kellett üríteni az épületet, mert az A épületben erős füstöt észleltek a kollégáink

- erősítette meg a hírt az Indexnek Németh Szilárd, a csatorna igazgatója. A tűzoltók most mentek be az épületbe, egy műsor felvételét is meg kellett szakítani. Egyelőre nem tudnak ennél többet.

A katasztrófavédelem azt írta, körülbelül százötven négyzetméteren ég a szigetelés a Kőrösi Csoma Sándor úti épület tetején. Az épületet kiürítették, a tévészékházat körülbelül harminc ember hagyta el.

Frissítés 14:50-kor: Németh Szilárd tájékoztatása szerint a tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet, ami attól keletkezett, hogy a tetőtéren hegesztettek, elpattant egy szikra és egy műanyag kábel kigyulladt. A tűzoltók most az épületet belül ellenőrzik, hogy visszatérhetnek-e a csatorna munkatársai.

Frissítés 16:05-kor: A fővárosi katasztrófavédelemtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a tüzet valójában még nem sikerült teljesen eloltani. „Az épület tetőszerkezete alatti szigetelés beizzásának megszüntetése érdekében” a tűzoltók kézi erővel bontják az álmennyezetet, hogy az hol izzik.

Frissítés 17:30-kor: A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet eloltották.