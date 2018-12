Kúria: Lehet népszavazást tartani a közjegyző előtti válásról

Lehet népszavazást tartani arról a kérdésről, hogy a házasság közjegyző előtt is felbontható legyen, mondta ki a Kúria egy felülvizsgálati eljárásban.

Az országos népszavazási kezdeményezést egy magánszemély nyújtotta be. A referendumon a következő kérdésről szeretett volna szavazást: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a házasság közjegyző általi felbontással is megszűnhessen?”

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) megtagadta az aláírásgyűjtő ív hitelesítését. Az NVB arra hivatkozott, hogy a kérdés megfogalmazás nem egyértelmű, sőt megtévesztő a választópolgárok számára. Az NVB szerint ugyanis nem derül ki belőle, hogy ha valaki igennel szavaz, akkor milyen szabályozás lesz: az egyén döntésétől függ, hogy a házasság felbontását a bíróság vagy a közjegyző előtt indítják meg, esetleg a megalkotandó jogszabály taxatíve felsorolja, hogy mely esetekben tartozik a közjegyző hatáskörébe a házasság megszüntetése.

A kérelmező ezután a Kúriához fordult. A Kúria az NVB-vel ellentétben azt állapította meg, hogy a kérdés megfogalmazása a választópolgárok és a jogalkotók számára is egyértelmű.

A Kúria szerint nem megtévesztő a kérdésben szereplő "is" szócska, amelyet az NVB kifogásolt. Az "is" csak arra utal, hogy a kérelmező nem kizárólag közjegyzői előtti válást szeretne (azaz - főleg a vitás esetekre - megmaradna a lehetőség a házasság bíróság előtti felbontására.) A Kúria szerint a kérdésből egyértelmű feladat következik a jogalkotó számára is: meg kell teremtenie a lehetőséget arra, hogy a házasságot közjegyző előtt is fel lehessen bontani.