Estére megérkezik a hó

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében azt írja, délutánig a Dunántúl jó részén és a Duna vonalában erősen, másutt gyengén felhős idő várható, az éjszaka képződött köd a délelőtt folyamán feloszlik. A ködös tájakon hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat.

Délutántól dél felől fokozatosan beborul az ég, és késő délutántól, estétől dél, délnyugat felől egyre többfelé várható havazás, de a csapadékhullás kezdetén a déli határvidéken átmenetileg még havas eső is lehet. Időnként megélénkül az északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 0 és +4 fok között alakul. Késő estére -3, +1 fokra hűl le a levegő.

"Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztást adott ki az ország jelentős részére intenzív havazás és helyenként hófúvás veszélye miatt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. így a következő napokban is minden emberi és gépi erőforrásával, 12 órás váltott műszakokban dolgozik majd a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon, a lehetséges helyeken pedig a megelőző sószórási munkákról is gondoskodik, de a közlekedőktől azt kérik, csak akkor induljanak útnak, ha előtte tájékozódtak az aktuális út- és látási viszonyokról" - írja a Magyar Közút.

Azt írják, gyakorlatilag az ország teljes területén várható havazás, sok helyen átlagosan 5-10 centiméternyi friss hóréteg kialakulása is várható péntek estétől, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében pedig akár 15-20 centiméternyi friss hó is hullhat. A nagymértékű havazást ráadásul erős széllökések is kísérhetik a Dunántúlon, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes területein, ezáltal hófúvásos szakaszok több térségben is kialakulhatnak. Ezen időjárási tényezők miatt egyes helyeken a közútkezelő folyamatos munkavégzése mellett is téliesebb útszakaszokra számíthatnak a közlekedők.

Reggel 5 és este 22 óra között, nagyjából 3 óránként ide kattintva országos, átfogó összesítéseket is olvashatnak a közlekedők az időjárási helyzethez kapcsolódó útviszonyokról.

(Borítókép: Havazás Normafán 2018. november 19-én. Fotó: Bődey János / Index)