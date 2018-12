Íme az Orbán-rendszer tökéletes ellensége

Múlt szerdán éjfél előtt a Kossuth téren a rendőrök őrizetbe vettek egy 32 éves belga–kanadai állampolgárt, és péntek délutánig bent tartották. A férfit azzal gyanúsítják, hogy társaival a túlóratörvény elleni első tüntetésen rendőrt bántalmazott. A hivatalos személy elleni csoportos erőszakért 2–8 év börtön kapható.

Adrien Beauduin szerda este korcsolyázni indult a Városligetbe, de előtte ki akart nézni a Kossuth térre, aztán ott ragadt. A vékony, szemüveges férfi ránézésre nem az a típus, aki keresi a konfliktust a nála erősebbekkel. Most mégis nagy bajban van, mert

lehet, hogy csak az ő szava áll majd szemben a rendőrök egymást erősítő tanúvallomásaival.

A CEU-n genderelméletből phd-ző Beauduin tavaly szeptemberben érkezett Magyarországra. Politikailag nagyon aktív, itthon is mindig kiáll a neki fontos ügyek mellett. Tüntetett a hajléktalanok kitiltása és a CEU elűzése ellen, részt vett a CEU-s Szabadegyetem szervezésében, tiltakozott az ELTE gender tanszékének megszüntetése, majd most, ahogy mondja, a „rabszolgatörvény" ellen, amit tisztességtelennek és jogsértőnek tart. Tud magyarul, bár inkább ért, mint beszél.

Szerda éjjel a Parlament előtti tér délnyugati részén ácsorgott, a karácsonyfa közelében. Egyedül volt, bár nem messze látott pár ismerőst. Valaki meggyújtotta az egyik szánkót, amit hülyeségnek tartott. Pár méterre állt a tűztől, ami nem volt nagy, ő meg nemigen foglalkozott vele.

Egészen addig, amíg a rendőrök előtte húzódó sorfala ék alakban neki nem lódult, hogy – miként állítják – folyosót csináljanak a mögöttük álló tűzoltóknak az égő szánkóhoz. Beauduin a rendőrök és az égő szánkó között rekedt.

Azt mondja, nem hallott figyelmeztetést, a rendőrök egyszer csak előretörtek, és a tűz felé lökték.

a fenyőfa felé esett, emberek kerültek előtte a földre, ő meg félt, hogy átbucskázik rajtuk, és ráesik a lángoló szánkóra.

Lehet, hogy kitette a kezét, hogy megőrizze az egyensúlyát. A rendőrök ekkor mögötte voltak.

Elesett, majd a következő pillanatban két rendőr megragadta, felemelték és bevitték a Parlament árkádja alá. Összesen ötüket állították elő. Hajnali 3-kor kapott tolmácsot. Hajnalban átvitték őket a Nemzeti Nyomozó Iroda Aradi utcai épületébe. Mivel jókat hallott róluk, megkereste a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatát, így lett ügyvédje, akin keresztül aztán megdöbbenve szembesült vele, hogy mennyire súlyos bűncselekménnyel gyanúsítják.

Az előállítása indoklásában az olvasható, hogy „legalább négy társával" „folyamatosan támadta" a rendőrsorfalból a tűz felé folyosót nyitó rendőröket, „bal kezével az előtte álló rendőrt többször megütötte és lábaival is felé rúgott."

Ezt a vágatlan, szerkesztett videót a Mérce Faceboook-közvetítésének felhasználásával készítettük. Az összes olyan pillanatot megmutatjuk és bejelöltük, amikor az este során Adrien Beauduin a felvételen felismerhető. Annyi látszik, hogy békésen álldogál és bámészkodik. A rendőrök megindulása előtti pillanatokban elfoglalt pozíciója alapján nem tűnik valószínűnek, hogy hirtelen a rendőrökre támadt volna, ugyanakkor pusztán a videó alapján ez nem is zárható ki teljesen.

Beauduin azt mondja, semmilyen erőszakos múltja, priusza nincs, és

nagyon örülne, ha előkerülne a rendőrsorfal mögötti rendőrségi kamera felvétele,

mert akkor egyértelműen kiderülne, hogy, miként máskor, most sem ütött vagy rúgott meg senkit.

Előállításának indoklása azért is furcsa, mert a zárkában, ahová négy másik, ugyanakkor, ugyanott őrizetbe vett emberrel összezárták, kiderült, hogy a többieket is pontosan ugyanezzel gyanúsítják: hogy a baljukkal megütöttek egy rendőrt, a lábukkal meg felé rúgtak.

Beauduin jobbkezes. Azt mondja, hogy a rendőrök megindulása olyan gyorsan történt, hogy értelmetlen a folyamatos támadásukról beszélni. Az sem tűnik életszerűnek, hogy a tüntetők, mintha csak egy begyakorolt koreográfiát adnának elő, pontosan ugyanolyan mozdulatokkal próbáljanak megküzdeni a rohamrendőrökkel.

Annál is kevésbé, mert Beauduin korábban nem ismerte a négy másik embert.

A védőügyvédje, Nehéz-Posony Kata is úgy tudja, hogy védencével együtt őrizetbe vetteket ugyanazzal gyanúsítják. Egyik kollégájának a rendőrök tanúvallomásokat mutattak, a feltehetőleg perdöntő rendőrségi felvételekkel viszont a nyomozóhatóság egyelőre nem állt elő. Az ügyvéd szerint az ügyészség azért tett le róla, hogy Beauduint és társait gyorsított eljárásban állítsa bíróság elé, mert még nem rendelkeztek az elbíráláshoz elegendő bizonyítékkal.

Beauduin szerint őrizete alatt a rendőrök profin és korrekten bántak vele. Sokat beszélgetett velük: 150 ezret keresnek, és rengeteget túlóráznak. Biztos benne, hogy ők is egyetértenek a tüntetők követeléseivel.

Amikor péntek délután kiengedték a Készenléti Rendőrség Aradi utcai épületéből,

rácsodálkozott a Terror Házára.

Mint az Indexnek elmondta, meglepte, hogy azzal egy háztömbben még mindig működik egy fogda. Arról is beszélt, mennyire furcsa érzés volt látnia a nevét a propagandalapokban (a külföldi tudósítások alapján őt is kilistázták), nehéz elhinnie ugyanis, hogy bárki is komolyan tudja venni a sorosbérencezést meg sorosügynöközést.

A nyomozás folytatódik. Beauduin reméli, hogy tisztességes eljárásban lesz részük, de aggódik is, hogy ma Magyarországon egy ilyen ügyben erre mekkora az esélyük.

