Szabolcsi rendőrök az országos főkapitánynak: Igazat ír az Index a túlórabotrányról

Mi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományába tartozó munkatársai vagyunk. Évek óta itt dolgozunk a megyei rendőr-főkapitányság állományában, de ilyen rendszerszintű visszaéléssel – amivel 3 éve küzdünk – még nem találkoztunk. Igen, a túlóravisszaélésekről van szó. Nem fogunk litániákat írni, hanem röviden a lényegre térünk

– így kezdődik az a levél, amit a rendőrök dr. Balogh János országos rendőrfőkapitánynak írtak.

A levélírók emlékeztették az országos kapitányt arra, hogy a törvény szerint a rendőrök szabadon dönthetnek arról, hogy a túlórákért pénzt vagy szabadidőt kérjenek. Csakhogy ez a törvény adta jog csak 2015. október 15-ig működött megfelelően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol Farkas József a megyei főkapitány.

„Farkas József főkapitány úr ekkor ugyanis magához vonta a túlórák elrendelésének jogkörét, ami addig a helyi kapitányok és HRK (határrendészeti kirendeltség – a szerk.) vezetők jogkörében volt. Ez még nem volt jogsértő, de ez a saját hatáskörbe vonás csak 4 napig működött.

Ezalatt a 4 nap alatt ugyanis a főkapitány nem akart pénzt fizetni a dolgozó munkatársainak a túlórákért. Amikor ezalatt a 4 nap alatt bármilyen alapjogcímes túlórát igénylő esemény történt, akkor a szolgálati út betartásával felhívták a főkapitány urat, és mint addig is, jelentős részben pénzben kérte az állomány a túlóráját. Ő azonban ezt megtagadta és a teljesítendő túlórák csak egy részét engedte pénzben megváltani

– olvasható a levélben.

A levélíró konkrét példát is hoz. Mint írja, halálos közúti baleset történt Nyíregyházán ez alatt az időszakban, de a balesetben dolgozó rendőrök hiába kértek pénzt, 1 vagy 2 órát kaptak csak, a többit kérésük ellenére sem fizették ki nekik.

Főkapitány úr nem tudta kezelni a saját maga által teremtett helyzetet és 4 nappal később visszaadta a helyi parancsnokok jogkörébe a túlórák engedélyezését. DE!!! A fizetős túlórák jogkörét megtartotta magának, csak a szabadidőben megváltandó túlórák engedélyezését adta vissza

– írják.

Ezzel „kényszerhelyzetbe hozta” a saját kapitányait és helyi rendőrkapitányságok vezetőit, és „elkezdődött a megyében az a helyzet, hogy ha az állomány egyik tagja a túlóráját a törvény szellemében szabad választása alapján pénzben akarta megváltani, akkor a főkapitány úrhoz kellett fordulni".

A megyei főkapitány azonban a túlszolgálatnak csak egy töredékét engedte pénzben megváltani, a fennmaradó órákat az állomány akarata ellenére két csúsztatásban kellett megváltani.

„Tudjuk: parancs értettem! Ez így ment másfél évig, egészen 2017. június 29-ig. 2015. október 15. és 2017. június 29. között nem emlékszünk olyan helyzetre (bár lehet, volt, de nem emlékszünk) , ahol a főkapitány úr egy adott túlszolgálat esetében valamennyi óra kifizetését engedélyezte volna. Volt, hogy csak a töredékét, de volt, hogy semmit! Másfél évig ezzel magkárosítva a saját állományát! Ezen felül hivatali helyzetével visszaélve arra kényszerítette az irányítása alá tartozó kapitányokat és HRK vezetőket, hogy a dolgozó rendőröket túlóra elrendelése esetén ne pénzbeli megváltásra, hanem csúsztatásra kényszerítse!" - írják a levélben.

Hallja meg a szavunkat és védje meg a jogainkat!

A rendőrök dokumentumokkal is szolgálnak, amelyekből kitűnik a rendszer működése. Ezek egyike a főkapitány-helyettes, dr. Hudák Zsolt ezredes levelének átirata, illetve az ebben szereplő táblázat. Ebből kiderül, hogy az érintett időszakban (2016-os év) 55 880 óra alapjogcímes túlórából csak 7224 volt pénzben megváltva. Ezzel az állomány zsebéből elvettek 190,6 millió forintot.

Ugyancsak bizonyítékként említik a főkapitány-helyettes által a főkapitánynak 2017 nyarán írt levelét, amiben kimutatás készült a pénzbeli és szabadidős túlórák arányairól. Ebből is kiderül, hogy igencsak jelentős a különbség a fizetős és a nem fizetős túlórák közt a nem fizetős javára.

A levélírók szerint 2017. június végétől csak annyi változott, hogy a megyei főkapitány mindenféle engedélyező jogkört visszaadott a saját kapitányainak, de nem engedte, hogy a törvény szerint járjanak el, hanem megszabta, hogy mennyi fizetős túlórát engedélyezhetnek. A fizetős túlóráknak ugyanis keretszámokat szabott. Így arra kényszerítette az alatta lévő vezetőket, hogy „ők nyirbálják meg a dolgozó rendőrök túlóráit és ők legyenek azok, akik a balhét elviszik helyette" – olvasható a levélben.

Segítségért fordultunk önhöz, mint a főnökünkhöz! Tisztelettel megkövetjük a szabályokat; de szeretnénk leszögezni, hogy ha ránk is vonatkoznak a jogszabályok és a belső szabályok, és ellenünk fegyelmi vagy büntetőeljárást is tudnak indítani, akkor ezek a szabályok ugyanúgy vonatkozzanak Farkas József főkapitányra is! Mivel a főkapitány is egy kolléga, nehéz nekünk leveleket írni róla önnek, szerettük volna házon belül elintézni ezt, de nem lehetett

– olvasható a levélben. A szabolcsi rendőrök arról is írnak, hogy amikor a problémájukat jelezték a megyei kapitánynak, azt a választ kapták: akinek nem tetszik, veheti a kabátját, és elmehet.

Mi nem politizálunk, a minket ért jogsértések, és maga a megyei túlórabotrány részünkről semmilyen módon nem köthető a folyamatban lévő tüntetésekhez. Rendőrök vagyunk, semmilyen politikai célt nem szolgál a levelünk. Egyet szeretnénk. Azt, hogy ön, mint Magyarország rendőrfőkapitánya szüntesse meg ezt a jogtalan állapotot, ami itt ebben a megyében történik, és a fent leírt jogsértések miatt Farkas József rendőr-főkapitány sorsáról egy személyben megfelelően döntsön! Kérem, vegye figyelembe a megyei állomány kb. 2300 főt számláló hivatásos tagjainak igényét, hallja meg a szavunkat és védje meg a jogainkat! Álljon ki mellettünk; mellettünk, és ne egy minket eltipró etikai és jogszerűségből számunkra megbukott követhetetlen vezető mellé álljon! Mi is érünk annyit, mint más megyében dolgozó kollégáink!

– írják.

Az Index több cikkben is foglalkozott a szabolcsi rendőrségen folyó túlórabotránnyal:

amikor az első cikket megírtuk az ügyben, akkor a rendőrség azt állította: értesülésünk valótlan;

amikor újabb dokumentumokkal bizonyítottuk, hogy igazat írunk, a rendőrség már nem reagált a megkeresésünkre;

harmadik cikkünk után szintén letagadták a valóságot.

A szabolcsi rendőrök erre is kitértek a levelükben:

Az Index.hu-n megjelent cikkek a valóságot tükrözik! Az ott leírt alapjogcímes túlóra-visszaélések minden szava igaz volt. Megerősítjük mi az állomány tagjai! Kár különböző sajtóorgánumoknak ezeket elferdíteni.

Jogászkodás és tagadás

Legutóbb néhány napja jelent meg a rendőrség weboldalán egy reakció az Index cikkeire, csakhogy az a közlemény a nálunk lévő bizonyítékok tanúsága szerint durván csúsztat, és nem azt cáfolja, amiről mi írtunk.

Az Index ugyanis arról írt a cikksorozatában, amiről a megyei rendőrök a levelükben: az alapjogcímes túlórákról.

Alapjogcímes túlóra az, amikor a rendőrnek szolgálati feladata van, és nem mehet haza, vagy éppen otthonról be kell rendelni a mindennapi élethelyzetek szülte események miatt. A rendőrség más jogcímek alapján is rendelhet el túlórát, például migrációs tevékenység megelőzése vagy terrorhelyzetek megelőzése miatt. Ezek rendszerint mind fizetős túlórák és rendszerint előre tervezett eseményekhez kapcsolódnak, például egy rendezvény biztosítására. Csakhogy erre külön források vannak, így külön jogcímes a túlóra neve is.

Az ORFK, amikor megpróbálta cáfolni az Index cikkeinek állítását, akkor valamennyi jogcímes túlórát összevont, és az így kapott statisztikával rukkolt elő, azzal vádolva lapunkat, hogy félrevezetjük az olvasókat. Természetesen ez hazugság, ebben az ügyben kizárólag a rendőrség vezeti félre a közvéleményt. Az Index ugyanis az alapjogcímes túlórákról írt, és dokumentumokkal bizonyítottuk állításunkat.

Mindeközben az Index birtokába került az a levél is, amit egy szabolcsi rendőr az Alapvető Jogok Biztosának hivatalához írt, lényegében ugyanazt részletezve, amikről írtunk.

Borítókép: Rendőrök Pócspetri határában. MTI Fotó: Balázs Attila