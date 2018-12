Varju László feljelentést tett testi sértés miatt

"Az orvosi szakvéleményben ott áll, megragadás nyomokkal volt tele a felső testem", mondta a Magyar Hang-nak a hétfőn az MTVA-székházban történtek kapcsán Varju László, a Demokratikus Koalíció (DK) parlamenti képviselője.

A politikus szerdán egy fotót is kitett magáról a facebookra:

A DK politikusa állítása szerint feljelentést is tett a rendőrségen testi sértés miatt. Ezen kívül pedig a képviselői munka akadályoztatása miatt is feljelentést tettek többen, miután az MTVA-székházból Hadházy Ákos képviselőt a biztonsági őrök kidobták, Szél Bernadettet kilökdösték, Varju László pedig dulakodásba keveredett az őrökkel, akik leteperték. Hozzá később mentőt is hívtak.