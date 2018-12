Szeles szenteste, hideg újév

Ahogy az az előrejelzésekben is szerepelt, napközben a Dunántúlon és a középső megyékben sokfelé kísérik viharos széllökések az északnyugati szelet. A Balaton környékén és a Bakonyban a 80 km/h-t is elérik a legerősebb széllökések, írja Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Továbbá azt írják, hogy a mai markáns (szeles) hidegbetörés után, a hét közepén átmeneti gyors enyhülés várható, majd az év végén, az újév elején egy ún. tartós atlanti/brit blocking helyzet (a nyugatias áramlásnak akadályt képező magasnyomás a Brit-szigetek térségében) kialakulása valószínűsíthető, amelyben Európa nagy részét több hullámban igen hideg, fagyos levegő érné el.

Fontos hangsúlyozni, hogy a helyzet most még bizonytalan, így a lehűlés mértéke, tartóssága is kérdéses. Mindenesetre a valószínűségi előrejelzésekben egy keményebb lehűlés forgatókönyve is felsejlik. De van persze nem felsejlős forgatókönyv is.