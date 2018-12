Két év után karácsonyozhatott otthon a várpalotai hintabaleset súlyos sérültje

2017 szeptemberében szenvedett balesetet Várpalotán, egy úgynevezett kalapácshintán a most 19 éves Krisztofer. Az RTL híradójának beszámolója szerint a fiút azóta többször műtötték, legutóbb koponyaprotézist ültette be neki, amitől nagyon sokat javult az állapota. Ennek is köszönhetően idén karácsonyra már ki is engedték, az ünnepeket a családjával tölthette.

A fiú beszélni még nem tud, de meg tudja értetni, mire van szüksége, ezt általában az ujjával jelzi. Két napja újra elkezdett írni is, és már képes saját maga hajtani a kerekesszékét.

A tavaly őszi balesetben, amit egy törött csavar okozott, öten sérültek meg, közülük legsúlyosabban Krisztofer, aki a kalapácshintából a betonra csapódott.

A 19 éves fiút két hete vitték haza a kórházból. Az ünnepek után, részben Budapesten tovább folytatódik a kórházi kezelése.