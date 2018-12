Tilos lesz autóban lakni a 8. kerületben

A budapesti 8. kerület önkormányzata rendeletben tiltotta meg a kerületi életvitelszerű autóban lakást, derült ki az RTL Híradójából. Az indoklás szerint erre "józsefvárosiak testi épsége és a magántulajdon védelme érdekében" van szükség, mivel december elején kigyulladt egy autó, amiben egy férfi lakott, majd a tűz átterjedt egy lakóházra és egy orvosi rendelőre is.

Az önkormányzati rendeletben megtiltják azt is, hogy az emberek társasházak közös helyiségeiben, például lépcsőházakban, vagy padláson tartózkodjanak életvitelszerűen.

Józsefváros fideszes polgármestere, Sára Botond az indoklásban azt írta, hogy az ilyen emberek "szabályszegő magatartásukkal saját és mások testi épségét veszélyeztethetik, illetve vagyoni hátrányt okozhatnak."

Erőss Gábor, a Párbeszéd kerületi képviselője szerint a tiltó rendelet alkotmányellenes, ezért az Alkotmánybírósághoz fordult. Erőss szerint a rendelet miatt lehet, hogy még több, eddig az autójában lakó, saját lakás vásárlásához nem elég tehetős ember fog halálra fagyni az utcákon.

Akiknek a bank elvitte a lakását, de mondjuk megmaradt egy autó, és akkor abban éjszakáznak, hogy ne fagyjanak meg az utcán (egyébként is tilos még az utcán is aludni), most még azt is megtiltják nekik, hogy a saját tulajdonú gépjárművükben aludjanak?