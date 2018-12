Közel 70 milliót sikkaszthatott el a kilakoltatott hitelesek szerződéseit író szegedi ügyvéd

Tízmilliókat tüntethetett el az a szegedi ügyvéd, akinek a letartóztatását kérte a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség. Az ügyvéd egy korábbi csalás miatt már többször szerepelt a sajtóban, ő jegyezte ellen azokat a keretjelzálogjog-szerződéseket, amelyek alapján több tucat szegedi és makói család került utcára – írja az Átlátszó.

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség közleménye szerint az ügyvéd a gyanús szerint három ügyfelétől vett át 38 millió, 27 millió és 3,3 millió forintot, amit ügyvédi letétbe kellett volna helyeznie, de ő inkább saját céljaira használta fel. A közlemény után a gyanúsítottat az Átlátszó azonosította: ő Dr. G. Gábor, aki korábban a KÉSZ Fészek Kft. nevű cég ügyvédjeként közvetlenül szereplője volt annak a csalássorozatnak, aminek során hitelből építettek társasházakat Csongrád megyében.

A lakástulajdonosok fizethettek a csalónak, fizethettek a banknak

A hitelt a Raiffeisen Bank Zrt. nyújtotta, a fedezetként a felépült lakások szolgáltak. Ezeket a bank akkor tehermentesítette volna, amikor a KÉSZ Fészek Kft. eladta a lakást, és a befolyt pénzt címkézve a banknak elutalta. Csakhogy a KÉSZ Fészek Kft. ügyvezetője, L. Gábor, azután, hogy eladta a lakásokat, a vevőktől kapott pénzt nem utalta tovább a banknak.

Ebben a csalásban a legdurvább az volt, hogy a lakásokat megvásárló családokkal olyan szerződéseket iratott alá Dr. G. Gábor ügyvéd, amiből a lakóknak nem derült ki egyértelműen: a vállalkozó csődje esetén bukhatják a lakásokat. Így a végén a bank az átvert lakástulajdonosokat tehette anyagilag felelőssé. Az átvert családok hiába reklamáltak a bank rajtuk hajtotta be a követelést, azaz a lakásuk árát kellett kifizetniük - másodszor. Aki nem tudta kifizetni újból, az az utcára került. Több tucat ilyen család volt.

A vállalkozó L. Gábort végül felelősségre is vonta az adóhatóság, 1,8 milliárd forintos csődbűncselekményért ítélték el jogerősen. (Érdekesség: ezzel a NAV fogta meg az építési vállalkozót, pedig nyomozott utána a rendőrség is, de ők állításuk szerint nem találtak csalást.)

Ezután az egyik panaszos akkor a Csongrád Megyei Főügyészségen is feljelentést tett, a vállakozóval munkakapcsolatban álló, a szerződéseket készítő Dr. G. Gábor ügyvéd ellen. Ügyvédi visszaélés miatt indult is nyomozás, azonban ezt a Csongrád Megyei Nyomozó Ügyészség megszüntette, mert „bűncselekmény elkövetése nem állapítható meg, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény.” A legsúlyosabb büntetés, ami érte az ügyvédet az volt, amikor a Szegedi Ügyvédi Kamaránál bepanaszolták. A fegyelmi tanács 200 ezer forint pénzbüntetést szabott ki rá, amiért úgy járt el a panaszosok nevében is, hogy arról nem készített megbízási szerződést. Mást nem vizsgáltak. A korábbi csalássorozat kapcsán ártatlannak ítélt Dr. G. Gábort most a közel 70 milliós sikkasztás miatt ítélhetik el.