"Ahogy az 50-es években az embereket, éjjel vitték el a szobrot"

Péntekre virradó éjjel elbontották a Vértanúk terén álló Nagy Imre-szobrot. Az ellenzék szerint ez szimbolikus tett. Az MSZP szerint jelzi, hogy Orbánék nem a demokratikus tartalmat látják 56-ban, hanem a Horthy-korhoz való visszatérés szándékát. A DK fogadkozik, hogy a szobor egyszer visszakerül, Karácsony Gergely sötétben bujkáló ellenforradalmárokat emleget.

MSZP:

Nagy Imre szobrának elvitelével ismét nyilvánvalóvá tette a Fidesz, hogy mit gondol az 56-os eseményekről. Ismét bebizonyította azt, hogy nem a forradalom demokratikus tartalmát, hanem az annak hátterében húzódó horthysta restaurációs kísérletet tartja követendő példának, írta közleményében a párt.

A Nagy Imre társaság is megszólalt A Társaság közössége erélyesen tiltakozik a szobor méltó helyéről, a Vértanúk teréről történő eltávolítása ellen, írták, hozzátéve, reménykedtek, hogy "az elfogult ítélkezés helyett a józan ész fog felülkerekedni". Szerintük az éj leple alatt lebonyolított akció nemcsak Nagy Imre, hanem a többi mártír emlékét, minden érintettek érzékenységét is sérti. Hozzátették: érthetetlen, miért tartották szükségesnek a Kossuth térről és környékéről az 56-os emlékhelyek eltávolítását, "hiszen forradalmunkat minden számottevő politikai erő rendszerváltásunk előképének tekinti".

Minden más területen is politikáját a késő dualizmus korához és a két világháború közötti keresztény-nemzeti kurzushoz igazítja, amely két nemzeti tragédiához, s annak részeként a trianoni békediktátumhoz és az 1947-es párizsi szerződéshez vezetett, írták.

A szobor elvitele is ehhez a politikai irányvonalhoz illeszkedik, hiszen az egykor a szobor helyén álló horthysta emlékművet fogják visszaállítani annak érdekében, hogy a Kossuth térhez hasonlóan ez a terület is visszakapja az 1944-es arculatát. A múlthoz való visszatérést jelzi az is, hogy Orbán Viktor a várba költözik, ahonnan 1945 előtt a magyar államot irányították. Világosan látszik az, hogy Orbán politikai karrierje kezdetén liberálisként pusztán ugródeszkának használta Nagy Imrét és demokratikus örökségét, írta a párt.

DK:

Ahogy az 50-es években az embereket, a hatalom az éj leple alatt vitette el a mártír miniszterelnök szobrát, írja a párt, amely szerint szimbolikus, hogy az Orbán-rendszer nem tűri tovább Nagy Imre vigyázó tekintetét az Országházon.

A Demokratikus Koalíció szerint a szájakat be lehet fogni, a szemeket el lehet takarni, a szobrokat el lehet szállítani, de a magyar nép történelmi igazságát, hogy a rabságot mindig szabadság fogja felváltani, nem lehet kitörölni a nemzeti emlékezetből. Nagy Imre szobra is vissza fog kerülni a helyére, írták, hozzátéve: a DK és a Nagy Imre Társaság délután megemlékezést tart a Vértanúk terén.

Párbeszéd

Karácsony Gergely társelnök azt írta, "vigyétek csak, nem vagytok méltók a közelségére", míg Béres András elnökségi tag szerint Nagy Imre és Orbán Viktor politikai útja pont ellentétes - az egyik kommunistából lett demokrata, a másik demokratából diktátor.

